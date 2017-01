Sénégal: Fouladou/En pérspective de la législature prochaine - Vers de nouvelles tètes à l'hémicycle

Du côté de la majorité présidentielle, avec l'APR comme fer de lance, les différentes chapelles travaillent à avoir leur propre «honorable» député. En plus de l'APR, il faudra forcément prendre en charge de nouveaux alliés dont la représentativité ne fait aucun doute. En atteste le mouvement Bamtaare du chef religieux Chérif Leheib Aïdra qui ne cesse de faire des démonstrations de forces. Il faudra obligatoire compter avec lui. Histoire de montrer que les prochaines investitures seront des plus difficiles dans ce camp au Fouladou.

Au quartier Kémo où habite l'autre député, la déception est encore plus marquée. «C'est une erreur que d'élire un homme qui ne s'occupe que de ses affaires. Il a eu beaucoup de chance, mais la charge dépasse ses capacités.», confie-t-on ici. Chez les politiques aussi, difficiles d'avoir un avocat pour défendre ses élus. Ils ont été simplement à leur propre service, lance ce responsable de l'Alliance pour la République (APR). Une chose est certaines, les prochaines investitures seront difficiles à Kolda. Et les députés actuels auront du mal à présenter un quelconque bilan, tant des efforts pour prendre en charge les besoins des populations ont été moindre, soulignent-ils.

La sentence est partout la même, jamais des députés n'ont été aussi décrié au Fouladou. A l'absence de grille d'analyse objective des résultats du travail de ces parlementaires, la seule solution est d'aller à la rencontre des populations, des électeurs loin des chapelles politiques. Maraima Diallo, habitante de Gadapara (un quartier de Kolda) connait une des élues, mais ne comprends pas pourquoi ce changement une fois à l'Assemblée nationale. «Je connais une des députés qui travaillais beaucoup pour défendre les femmes, jadis. Mais depuis qu'elle est élue, elle a changé. Apparemment, la cause des femmes du Fouladou ne la préoccupe plus. Je ne l'ai revue qu'une seule fois depuis qu'elle a été élue.»

