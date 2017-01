Sénégal: Kaolack/Appui aux politiques agricoles - Les Drdr et les Sddr à l'école du suivi-evaluation

Le gouvernement du Sénégal et son partenaire stratégique l'USAID termineront ce jeudi 19 janvier 2017, un atelier de renforcement des capacités de quatre (4) jours destiné aux agents des Directions régionales de développement rural (Drdr) et des Services départementaux de développement rural (Sddr) d'une partie du pays. En effet, venus des régions de Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, ces agents sont surtout renforcés en techniques de suivi/évaluation pour mieux servir le Projet d'appui aux politiques agricoles (Papa) dont ils sont les principales parties prenantes.

Mieux, ces personnes sont invitées à ce renforcement de capacité pour pouvoir, plus tard, collecter et faire parvenir des informations techniques fiables sur les programmes qui seront déroulés en fonction du Papa. Ceci, suite à un diagnostic effectué au préalable et à partir duquel certaines contraintes d'ordre techniques ont été relativement enregistrées dans le cadre des actions.

Ainsi, les thématiques enseignées lors des travaux ont été axées sur l'approche et le concept de la gestion des résultats et du suivi/évaluation. Il y a aussi la chaîne des résultats, les indicateurs et l'opérationnalisation de ces indicateurs, mais également sur le plan du concept suivi/évaluation.

Outre le besoin de compléter les acquis, jusqu'ici collectés, l'objectif de cette rencontre est aussi de permettre aux participants d'être sensibilisés sur l'importance du concept et définir les rôles et responsabilités des acteurs pour le compte de l'organisation générale de ce même besoin de disposer d'une bonne politique de suivi/évaluation.