Sénégal: Soupçonnant Abou Lo de vouloir parrainer des frustés du régime - Amadou Kane Diallo recadre son ancien «rival»

Rappelant, par ailleurs, «la faute extrêmement lourde» commises par Abou Lo, en «agressant physiquement la coalition du président en 2014 pour aller soutenir, à des fins crypto-personnelles, l'opposition», le maire d'Ogo dit refuser que «les réalisations faites jusque-là par le président de la République dans notre commune soient diabolisées par une personne qui a tout reçu de ce dernier». Parlant d'ailleurs des réalisations du président de la République, Amadou Kane Diallo et ses affidés se disent satisfaits. Dans le communiqué, les membres de Bby se sont réjouis des réalisations du Programme d'urgence communautaire (Pudc), «notamment la construction des 03 forages de Thiambé, Thiancone Hiraye, Mbélone, la réhabilitation des pistes de productions sur les tronçons Bélinaidy-Ogo, Garly-Bélithiowy, les équipements de transformations des produits locaux offerts aux femmes du Ferlo et du Walo». Ils ont aussi relevé «la bonne politique sociale» de Macky Sall, ainsi que «l'adoption du grand projet des Domaines Agricoles Communautaires (Dac), destiné à la commune sur un coût global de 5 milliards».

A quand la fin de la rivalité politique entre les deux «Allemands» du président de la République, en l'occurrence l'actuel maire de la commune d'Ogo (Matam), Amadou Kane Diallo, et son ancien rival à la mairie, Abou Lo ? En tout cas, le premier nommé, non moins Haut conseiller, invite son camarade de l'Alliance pour la République (Apr) à venir présenter ses excuses au parti présidentiel.

