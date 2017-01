Afrique de l'Ouest: Crise en Gambie - Les forces de la CEDEAO prètes à frapper dès minuit, si...

L'intervention militaire de la Cedeao en Gambie qui se prépare à Dakar, peut devenir effective dès mercredi à minuit, en cas d'échec des multiples médiations pour faire partir paisiblement le président Yahya Jammeh. Tout est fin prêt pour attaquer, si l'on en croit les Forces armées sénégalaises qui ont pris position à la frontière gambienne, menaçant de la franchir à minuit, si le président sortant Jammeh refuse de céder le pouvoir. Quid de l'Armée de l'air nigériane qui a envoyé 200 hommes et des avions au Sénégal et des autres Forces de la Cedeao en position ?

«Nous sommes prêts et attendons l'échéance à minuit. Si aucune solution politique n'est trouvée, nous entrerons en Gambie». Cette sortie du colonel Abdou Ndiaye, directeur de l'Information et des Relations Publiques des forces armées sénégalaises (DIRPA) au micro de nos confrères de Rfi, en dit long sur l'imminence d'une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en Gambie, aux cas où les médiations pour faire partir l'ex-homme fort de Banjul, battu par Adama Barrow à l'issue de la présidentielle du 1er décembre dernier, échouent. Interrogé par la BBC, le porte-parole de l'Armée a déclaré que les opérations de planification en vue d'une intervention militaire ont commencé.

Et, «c'est le général François Ndiaye, chef d'Etat-major de l'Armée de terre qui dirigera les troupes sénégalaises», a indiqué M. Ndiaye, le directeur de la DIRPA. Mieux, a-t-il informé, les troupes étaient déployées le long de la frontière avec la Gambie. Donc quelques heures seulement avant la fin du mandat présidentiel de Yahya Jammeh (il a expiré depuis hier, mercredi 18 janvier 2017, à minuit) la grande muette a rompu le silence, renseignant largement sur l'évolution et la nouvelle tournure que prend la situation en Gambie.

Un journaliste sénégalais résidant à Ziguinchor a confirmé à la BBC le débarquement de troupes sénégalaises au port de Ziguinchor, dans le Sud du Sénégal. En effet, notre pays a été désigné par la Cedeao pour diriger l'intervention militaire contre de Yahya Jammeh qui refuse de céder le pouvoir après sa défaite du 1er décembre. Et, aux côtés des troupes sénégalaises, des soldats nigérians sont prépositionnés.

Selon Rfi, l'armée de l'air nigériane a annoncé hier, mercredi avoir envoyé 200 hommes et des avions au Sénégal. Ce en plus du déploiement, par le géant de la sous-région (Nigéria) de son navire de guerre le plus récent dénommé "Unité NNS" qui est déjà en route pour Banjul, en prélude à une éventuelle intervention militaire en Gambie. Déjà le week-end dernier, les chefs militaires des pays d'Afrique de l'Ouest se sont rencontrés pour discuter d'un plan de déploiement d'une force militaire en Gambie. Au même moment le nouveau président élu, Adama Barrow, préparait encore son investiture prévu ce jour jeudi 19 janvier à Banjul, à partir de Dakar où il résidait depuis dimanche dernier.

Seulement, même si une intervention militaire est évoquée, il se pose la question du mandat, soit des Nations unies (Onu), soit de la Cedeao. Car, rappelle Rfi, sans mandat, il est impossible d'intervenir et quoi qu'il arrive, les Forces de la Cedeao n'ont aucun droit pour intervenir en Gambie avant mercredi à minuit. C'est pour s'entourer de garanties que Dakar a présenté au Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution visant à autoriser la Cédéao à prendre «toutes les mesures nécessaires» pour assurer une passation de pouvoir en Gambie.

Pendant ce temps, comme si de rien n'était, le président sortant continue de s'entêter à garder le pouvoir, malgré 22 ans de règne sans partage. Après le rejet des résultats et la saisine de la Cour suprême pour obtenir leur annulation et l'organisation de nouvelle présidentielle, en vain, Yahya Jammeh a décrété l'état d'urgence de 90 jours dans son pays depuis avant-hier, mardi 17 janvier. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'Assemblée nationale gambienne a voté une motion prolongeant de trois mois son mandat, qui devrait prendre fin hier à minuit.

Au moment où nous mettions sous presse ce journal, Rfi a annoncé que le Chef d'état major de l'armée gambienne, le général Ousman Badjie a déclaré : «Nous allons pas nous battre contre des frères africains, c'est une guerre stupide»