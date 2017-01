Afrique de l'Ouest: Crise en Gambie - Entre pression des armes et éspoir de sortie de crise sans coup de feu

Alors que l'intervention militaire en Gambie se prépare à Dakar pour amener le président sortant Yahya Jammeh à respecter les résultats de la présidentielle du 1er décembre dernier, l'option diplomatique se poursuivait encore hier, mercredi 18 janvier. En plus des nombreuses missions des médiateurs de Cedeao et des bons offices du Roi du Maroc, c'est au tour de la Mauritanie de s'y mettre.

Le président mauritanien était hier, mercredi 18 janvier 2017, à Banjul pour tenter une médiation. Selon Rfi, «la force d'un côté, la diplomatie de l'autre, car visiblement l'option d'un départ de Yahya Jammeh est toujours possible, envisagée et dans ce cadre, un signe est intéressant: l'arrivée à Banjul en fin d'après-midi du président de la Mauritanie. Mohamed Ould Abdel Aziz et proche de Yaya Jammeh», écrivent nos confrères.

Même si la Mauritanie ne fait pas partie de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), elle a toujours proposé ses services pour résoudre cette crise gambienne. Et la proximité entre les deux présidents pourrait permettre de trouver une solution négociée, pacifique, voire peut-être un départ de Yahya Jammeh.

Auparavant, depuis deux jours le ministre marocain délégué aux Affaires étrangères et le chef des services de renseignements extérieurs du royaume chérifien tentent une médiation pour convaincre le président Jammeh à revenir à de meilleurs sentiments. D'ailleurs, en plus du Nigéria, le royaume chérifien lui a même offert l'asile politique. Et la Guinée, elle, a dépêché un émissaire très spécial, Tibou Kamara, conseiller du président Alpha Condé, et qui possède des liens familiaux avec le leader gambien.

SITUATION TENDUE ET CONFUSE A BANJUL

Au même moment à Banjul la situation restait tendue et confuse à quelques heures de la fin du mandat du président Yahya Jammeh. Les rues sont désertes alors que les touristes plient bagages. A en croire la BBC, des milliers de touristes étaient en train d'être évacués de la Gambie où le président Jammeh refuse de céder le pouvoir au vainqueur de la présidentielle Adama Barrow. La compagnie touristique britannique Thomas Cook a commencé à évacuer près de mille touristes. Il a déclaré qu'il va utiliser d'autres vols dans les 48 heures pour ramener les touristes chez eux. La compagnie essaie aussi de contacter 2500 autres personnes qui ont réservé leur billet via son agence, mais qui organisent leurs voyages elles-mêmes.

Du côté de la frontière sud, les responsables municipaux de Djouloulou (département de Bignona) dans la même région sud du Sénégal, situé à une quinzaine de kilomètres à la frontière avec la Gambie, appellent les autorités sénégalaises et des Ong à les aider à prendre en charge des milliers de personnes qui ont fui la Gambie pour rejoindre la localité. De l'avis du secrétaire municipal de Diouloulou, Amadou Oury Diallo, depuis le revirement du président sortant Yayah Jameh, Djouloulou a accueilli près de 800 personnes qui arrivent avec le strict minimum. Elles sont pour l'essentiel installées dans les familles d'accueil qui n'ont pas les moyens de les nourrir.

La Cedeao a menacé la Gambie d'une intervention militaire si Yahya Jammeh ne quitte pas le pouvoir au terme de son mandat, le mercredi 18 janvier 2017 à minuit.