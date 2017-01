Sénégal: Coût elevé de l'énergie, accès faible à l'électricité, politique reglementaire et administrative peu favorable - Les contraintes majeures à l'investissement privé et à la croissance

Le coût élevé de l'énergie, le taux d'accès faible à l'électricité et une politique réglementaire et administrative peu favorable à l'investissement, tels sont les principales contraintes majeures à la croissance au Sénégal. Cette analyse ressort de la première phase de la formation du second programme du Millenium challenge account Sénégal (Mca-Sénégal).

«Lors de la première phase de l'analyse des contraintes, il a été identifié le coût de l'énergie et l'accès faible à l'électricité surtout en zone rurale comme contraintes majeures. Mais également la politique réglementaire et administrative qui est peu favorable à l'environnement des affaires», explique Djibril Dionne, économiste à l'Unité de formulation et de coordination du second compact. Il s'exprimait hier, mercredi 18 janvier, lors de l'atelier national de présentation des résultats de l'analyse des causes profondes des deux contraintes majeures à la croissance au Sénégal.

Pour le coût de l'énergie, il indique que de nombreux pays, comparés au Sénégal, font beaucoup mieux avec un coût de l'énergie faible et attirent plus d'investisseurs que le Sénégal. Suivant toujours M. Dionne, l'accès en zone rurale montre également une certaines disparités bien que le taux au niveau national soit élevé.

S'agissant des politiques réglementaires et administratives qui sont peu favorables à l'investissement et à l'environnement des affaires, il a été identifié les barrières à l'importation surtout en ce qui concerne les services portuaires. A cela s'ajoute la fiscalité de par sa complexité et pour certaines entreprises les taux sont élevés. En dernier lieu, il a été identifié la rigidité du marché du travail surtout en ce qui concerne le Contrat à durée indéterminé (Cdi) mais aussi la difficulté de compréhension du Code du travail.