Sénégal: Khalifa Sall lors du lancement d'une plateforme de la JDS pour la libération de Bamba Fall - «Le parti socialiste doit rester un vrai parti politique»

La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) a procédé hier, au lancement d'une plateforme initiée par la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) pour la libération de Bamba Fall et les autres responsables socialistes et dénommée «Front de la Dignité (Frond)». S'exprimant lors de cette cérémonie tenue à l'Ucad en présence de certains responsables politiques, le secrétaire chargé de la vie politique et maire de Dakar, Khalifa Sall réaffirmant sa volonté de mener la lutte pour que le Ps «reste un vrai parti politique qui ne renoncera à son ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir », a écarté toute idée de sortie du Ps.

Près d'une semaine après la forte mobilisation des militants socialistes de la commune de Médina pour la libération de leur leader et maire, Bamba Fall et ses camarades de parti placés sous mandat de dépôt dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste, la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds)prend la relève. Le mouvement affilé au Parti socialiste dirigé par le docteur Babacar Diop a, en effet, procédé hier, mercredi 18 janvier, au lancement d'une plateforme pour la libération de Bamba Fall et compagnie.

Dénommée «Front de la Dignité (Frond)», cette plateforme, selon les responsables de ce mouvement qui a déjà initié une pétition pour demander la sortie de tous les ministres socialistes du gouvernement et la fin du compagnonnage entre les vert et la coalition Benno bokkyakaar, est une combinaison de plusieurs activités dont le combat politique sur le terrain. Et une campagne de sensibilisation sur le cas de Bamba Fall et compagnie à travers la diffusion des vidéos intitulées «Libérez Bamba Fall» dans les réseaux sociaux. S'exprimant lors de cette cérémonie tenue à l'université de Dakar, en présence de certains responsables politiques dont Mamadou Diop Decroix (Aj Pads), Ousmane Faye (PsdJant bi R), le professeur Malick Ndiaye et de Barthelemy Dias et Gora Mbaye adjoint au maire de la Médina.

Le secrétaire chargé de la vie politique et maire de Dakar, Khalifa Sall, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre son combat pour que le Ps «reste un vrai parti politique qui ne renoncera à son ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir», a écarté toute idée de quitter le navire socialiste.

«Dans le combat que nous menons, il faut que les gens le comprennent, que nous n'avons aucun problème. On nous demande de renoncer à ce pourquoi nous sommes engagés en politique. Le Parti socialiste doit rester un vrai parti politique qui ne renoncera à son ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir. Ce parti-là, devra en 2017 être présent aux élections législatives», a d'emblée précisé le maire de Dakar sur un ton ferme avant de lancer au leader de la Jds : «Babacar, nous ne quitterons jamais le Parti. J'ai fait toute ma vie dans le parti, je ne connais que le parti. Vous avez acceptez de venir dans le Ps, Barthélémy, vous-même et toute cette nouvelle génération qui a servi à revivifier le parti. Vous êtes venus à un moment où nous étions en reconstruction. Vous savez pourquoi nous vous respections, c'est parce que vous avez fait de la Co reconstruction avec nous. Vous avez irrigué le Ps de cette volonté, de cet engagement à faire du socialisme démocratique une ambition renouvelée et adaptée qui prenne en compte les réalités actuelles et qui tend à faire du Ps le parti des jeunes et des nouvelles consciences».

Auparavant, prenant la parole pour décliner les raisons du lancement de cette plateforme qui vise à rétablir la dignité et la libération de tous les détenus politiques, Babacar Diop, secrétaire général de la Jds, a dénoncé «les violations successives et multiples des principes d'une justice équitable au Sénégal sous le régime actuel. Accusant, l'actuel chef d'État, Macky Sall de constituer à lui seul une juridiction spéciale sans frontières, dont il est à la fois la première instance, la deuxième instance, l'appel, le recours, la grâce et l'amnistie», Babacar Diop a qualifié de «scandaleuse» l'arrestation de Bamba Fall et compagnie. Ainsi, pour lui, cette plateforme pour la dignité vise non seulement la sauvegarde de legs des pères fondateurs du Ps, mais surtout un front pour les valeurs.

Prenant la parole lors de cette rencontre, Ousmane Faye (PsdJant bi R), le professeur Malick Ndiaye et Barthelemy Dias et Gora Mbaye adjoint au maire de la Médina ont respectivement salué cette démarche de la Jds. Mieux, ces derniers ont invité à l'accentuation de la mobilisation pour augmentation la pression chez les autorités. «Le Ps continue à avoir une contribution importante à apporter à notre système démocratique. Tous ceux qui veulent travailler à affaiblir ou anéantir ce parti, ne sont pas les partisans de la démocratie. Le président Macky Sall n'a qu'à étendre ses prisons parce que tant qu'il restera sur cette voie de la dictature, les Sénégalais, la jeunesse de ce pays vont s'y opposer», a prévenu pour sa part Mamadou Diop decroix (Aj Pads).