Congo-Kinshasa: Primature - L'UDPS a fait son choix : Félix Tshisekedi

Alors que l'arrangement particulier du Centre interdiocésain marque le pas, au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, une unanimité se dégage autour du choix de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre. En interne, l'UDPS a pu gérer les ambitions d'autres prétendants à ce poste, laissant la voie libre au fils du lider maximo pour succéder à Samy Badibanga à la Primature.

Les discussions directes autour de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016 piétinent. Au Centre interdiocésain où se retrouvent, d'un côté, la Majorité présidentielle, l'Opposition signataire de l'accord du 18 octobre et, de l'autre, le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution ainsi que la Société civile, les négociations achoppent encore sur la répartition des postes ministériels entre parties signataires de l'Accord du 31 décembre 2016.

Si les discussions tardent à prendre de l'envol, ce n'est pas le cas à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), rapportent des sources proches de son siège de Limete. A l'UDPS, une unanimité semble désormais se dégager autour du choix de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre, poste attribué au Rassemblement suivant les prescrits de l'Accord du 31 décembre 2016. En effet, entre différents prétendants à ce poste, l'UDPS est parvenue, apprend-on, à gérer les ambitions de ses membres. Le candidat Premier ministre est donc connu : c'est Félix Tshisekedi.

Comment en est-on arrivé là ?

On se rappelle qu'au sein du Rassemblement, toutes les composantes ont promis de se référer au président du Comité des sages, en l'occurrence Etienne Tshisekedi, dans le choix du candidat Premier ministre à soumettre à la nomination du chef de l'Etat. Le G7 est allé plus loin, estimant, dans une déclaration faite à Kinshasa, qu'il ne trouvait pas d'inconvénients à ce que le Premier ministre soit issu des rangs de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi. Le G7 justifiait sa position en prenant en compte le poids politique de l'UDPS au sein du Rassemblement et sur l'échiquier politique national.

Les alliés de l'UDPS sont également restés dans la voie tracée par le G7. Les deux autres composantes du Rassemblement, à savoir la Dynamique de l'Opposition et l'Alternance pour la République se sont presque ralliées à cette option. Tous étaient d'accord pour que le candidat Premier ministre sorte des rangs de l'UDPS.

Forte de ce ralliement, l'UDPS avait par conséquent le feu vert pour entamer des discussions en interne. Evidemment, à ce jour, rien n'est encore décidé au sein du Rassemblement. Pour l'instant, toutes les parties se concentrent sur les discussions du Centre interdiocésain autour de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016. C'est dire qu'au Rassemblement, l'heure n'est pas encore au débat autour du choix du candidat Premier ministre. Ce qui n'empêche pas des échanges en informel entre différentes composantes du Rassemblement.

Des sources concordantes rapportent que le débat est très avancé dans ce sens au sein de l'UDPS. Il ne reste plus, indiquent les mêmes sources, qu'à soumettre les conclusions des délibérations du parti à la plénière.

En route pour la Primature

Quoi qu'il en soit, plus rien n'obstrue la voie devant conduire Félix Tshisekedi à la Primature. Ce n'est pas pour autant que tout est bouclé. Car, il y a encore des réajustements que le Rassemblement doit opérer dans son rang - l'UDPS étant parvenue à élaguer les siens.

En outre, on apprend qu'à l'UDPS, la bataille à ce poste s'est jouée entre Félix Tshisekedi et Valentin Mubake. Désavantageux par ses origines de la partie Est du pays, géopolitique dans les institutions de la transition oblige, Valentin Mubake aurait obtenu la promesse d'être bien positionné dans une institution d'appui à la démocratie. On lui aurait proposé une solution de rechange, notamment occuper, sur le quota de l'Opposition, le poste de rapporteur de la Céni (Commission électorale nationale indépendante). Bruno Tshibala, actuel porte-parole de l'UDPS, l'un des prétendants au poste de Premier ministre, devrait aussi se retrouver avec un parachute doré dans les institutions de la transition.

En tout cas, on a su faire des aménagements pour ne pas gêner Félix Tshisekedi. Il ne reste plus qu'à convaincre les autres composantes du Rassemblement. A moins d'une surprise, Félix Tshisekedi est bien parti pour remplacer Samy Badibanga au n°5 de l'avenue Roi Baudouin, siège de la Primature.