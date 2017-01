Congo-Kinshasa: La RDC s'appuie sur le changement de comportement dans les ménages

Pour une meilleure harmonisation entre les hommes et les femmes, la République démocratique du Congo fait du changement de comportement son cheval de bataille.

Dans le cadre du programme « Femmes et Hommes, progressons ensemble » lancé par le gouvernement et appuyé par l'Union européenne, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et la coopération allemande (GIZ), M. Victor Kangi Muya, directeur-coordonnateur des études et planification au ministère du Genre, Enfant et Famille et coordonnateur point focal dudit programme, a entretenu la presse sur le changement de comportement dans des ménages. Ce problème, a-t-il indiqué, se trouve au niveau mental.

«L'homme se croit supérieur à la femme. Et pourtant, ils ont les mêmes capacités, les mêmes droits. L'homme se croit supérieur et la femme s'infériorise. D'où, il faut les amener à changer le comportement », a-t-il insisté. Pour ce faire, il faut intensifier des campagnes de sensibilisation au niveau de la famille afin que les filles et les garçons se considèrent sur le même pied d'égalité.

Et ce message, a indiqué le directeur Victor Kangi, est à faire passer au niveau des écoles et universités. « Nous mettons plus l'accent sur le mental de la femme. Et du côté de l'homme, des actions de sensibilisation doivent être menées pour leur enlever la perception erronée de la supériorité », a-t-il souligné.

Avec les campagnes de sensibilisation, Victor Kangi constate qu'il y a l'éveil de la femme. D'où le slogan : « toutes les filles à l'école ». A cet effet, il recommande à la société d'éviter la perception erronée de l'homme sur la femme.

Pour le directeur Victor Kangi, le problème de la mentalité est un processus de longue haleine. Dès le bas âge, a-t-il poursuivi, les filles doivent savoir qu'elles sont sur le même pied d'égalité que les garçons. D'ailleurs, le code de la famille révisée intégrant la dimension genre donne les mêmes droits à l'homme et la femme pour une participation active au processus de développement. La femme étant une partenaire incontournable pour l'homme, les deux doivent travailler ensemble pour un développement durable.

Etant donné que ce programme se termine vers mars 2017, Victor Kangi Muya pense que le gouvernement doit le pérenniser pour mettre fin aux us et coutumes rétrogrades. Et ce, à travers des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation. Car, a-t-il conclu, l'homme et la femme doivent travailler en partenariat pour un développement durable.