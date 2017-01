Congo-Kinshasa: Condamnation de Diongo - L'Asadho recourt à l'action de l'Union interparlementaire

Le secrétaire général de l'Union interparlementaire est invité par l'Association africaine de défense des droits de l'Homme et la Fondation Bill Clinton pour la paix, à diligenter une enquête en RDC sur le cas du député Franck Diongo condamné à cinq ans de servitude pénale principale.

« L'instrumentalisation de la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation donne lieu à la condamnation injuste du député national Franck Diongo Shamba». Ce constat est de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (ASADHO) et la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP).

Dans un communiqué de presse conjoint de l'Asadho et du FBCP, d'hier mercredi 18 janvier, ces deux organisations recommandent au président de la République de faire libérer le député Franck Diongo Shamba et les membres de son parti, « car condamné et ou poursuivis en violation de tous les principes constitutionnels garantissant un procès juste et équitable ».

L'Asadho et le FBCP invitent également le chef de l'Etat à veiller à ce que les magistrats ne soient pas instrumentalisés pour régler des comptes aux adversaires politiques. D'où, la nécessité de fermer tous les cachots clandestins.

S'agissant de la manière de procéder dans l'arrestation du député Diongo, l'auditeur général des FARDC est appelé à engager des poursuites contre le commandant ainsi que les éléments de la Garde républicaine. Selon l'Asadho et le FBCP, ils sont impliqués dans les actes d'arrestation et détention illégales, de violation du domicile, tortures, coups et blessures, etc., contre le député Franck Diongo et les membres de son parti.

Pour accentuer la pression, l'Asadho et le FBCP attendent de la Cenco, l'inscription sur la liste des personnalités emblématiques devant bénéficier des mesures de décrispation du député Franck Diongo ainsi que des membres de son parti.

Dans le communiqué, l'Asadho et le FBCP notent que la condamnation du député national Franck Diongo à 5 ans de servitude pénale principale, l'a été en violation des normes nationales et internationales relatives à un procès équitable et juste, aux motifs qu'il aurait séquestré trois éléments de la Garde républicaine dans sa résidence.

La version des faits reprise dans le communiqué de l'Asadho renseigne qu'en date du 19 décembre 2016, Franck Diongo a été arrêté, torturé et enlevé de sa résidence située au quartier des Anciens Combattants dans la commune de Ngaliema, avec plus d'une cinquantaine de membres de son parti et sympathisants par les éléments de la Garde républicaine (GR). Il a été conduit successivement au camp Tshiatshi, à la Demiap, au Parquet général de la République, au Casier judiciaire, en violation des immunités parlementaires prévues par la Constitution.

« Les membres de son parti ont été sérieusement torturés au point qu'il y en a parmi eux ceux qui ont des bras cassés et paralysés alors que d'autres ont des traces de fils de fer qui ont été utilisés pour les ligoter etc., sans accès à des soins médicaux adéquats. En date du 20 décembre 2016, il est arraché de force de la salle des urgences de l'hôpital Ngaliema par la police, malgré son état de santé précaire et l'interdiction formelle de ses médecins, pour aller comparaître devant la Cour suprême. Contre toute attente, la Cour Suprême de Justice va condamner le député Franck Diongo, assis sur roulante et sous perfusion de 10h00 à 23h50, à la peine de 5 ans de servitude pénale principale, en violant de plusieurs normes nationales et internationale relatives aux droits de l'Homme, notamment le Droit international humanitaire qui dispose qu'on ne peut pas priver un être humain de son droit aux aliments et aux soins appropriés ; la Constitution en ses articles 17 alinéa 2, 19, § 3, 41, 61 et 149 alinéa 5 ; la loi n°13/011-B du 11avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire », note-t-on dans le communiqué.

En même temps, l'Asadho et le FBCP confortent la position soutenue par le conseil d'avocat du condamné qui a indiqué que le siège de la Cour était irrégulièrement composé en ce que les juges ne disposaient pas d'ordonnances de leur nomination.

« L'incompétence de la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation (Elle n'a pas de compétences transitoires)».