Congo-Kinshasa: Arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre - La Cenco se fixe une date butoir

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) évite à ce que les discussions directes autour de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016 s'éternisent.

Les évêques menacent. Ils se sont d'ailleurs fixé une date butoir pour boucler toutes les discussions autour de ce sujet. Ils comptent les boucler le week-end prochain. A défaut, la Cenco se dit prête à jeter l'éponge.

C'est Mgr Marcel Utembi, président de la Cenco, cité par le site d'information en ligne actualite.cd, qui l'a annoncé aux participants à la séance de redémarrage, hier mercredi, des négociations directes du Centre interdiocésain. Il faut dire que, jusque hier dans la soirée, les délégués à l'arrangement particulier ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la répartition des postes dans le prochain gouvernement. Si le format de ce nouvel exécutif central ne fait pas polémique, la Majorité présidentielle fait monter les enchères autour du quota à lui réserver. Selon ses délégués, la MP a exigé que la répartition des postes ministériels prenne en compte le poids politique de toutes les parties en présence.

Comme seul baromètre, la MP exige à ce que cette répartition soit proportionnelle aux forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. D'autres ténors de la MP sont allés plus loin en exigeant à ce que le prochain Premier ministre soit au préalable un député national.

« Nous ne venons pas du néant. Nous venons des élections qui ont été l'occasion de placer en ordre utile certaines formations politiques et qui leur confèrent un caractère de représentativité assez large. Nous pensons que ceux ont obtenu un quitus du peuple de manière plus significative peuvent avoir une présence assez significative dans ce gouvernement », a rappelé Christophe Kolomoni, secrétaire national du PPRD, cité par la Voix de l'Amérique.

Le bloc des signataires du précédent accord, constitué de la Majorité et d'une partie de l'opposition, estime être le plus représentatif. Il met en avant les 300 députés qu'il compte à l'Assemblée nationale contre conte les 69 issus du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution (FRC).

« Il serait important de faire ce partage-là (Ndlr : des postes ministériels) en passant par une formule mathématique de pondération par rapport à la représentation au niveau du Parlement », soutient M. Kolomoni.

Sans surprise, le Rassemblement ne partage pas cette lecture de faits. Entre-temps, la sous-commission de répartition des postes ministériels qui traite de cette question a été chargée de poursuivre les discussions, dans l'espoir de présenter ses conclusions le vendredi 20 décembre.

Pour le moment, ça chauffe au Centre interdiocésain. Entre les menaces de la Cenco et des divergences persistantes de part et d'autre, les parties doivent aboutir à une conclusion de l'arrangement particulier au plus tard ce week-end. Il s'agit d'éviter l'impasse avec le risque permanent de replonger le pays dans une nouvelle période d'incertitude.