Congo-Kinshasa: Exécutions des grands travaux - L'ACGT promet des performances en 2017

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) se veut un grand bureau d'ingénierie certifié dans la conception des infrastructures et dans le management des grands projets. C'est en ces termes que s'est félicité le directeur général de l'ACGT, Charles Médard Ilunga, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux entre différents agents et cadres de cette entreprise de l'Etat.

« Avec très peu de ressources, nous avons acquis une des meilleures expertises du pays », a fait remarquer Charles Médard Ilunga. A ce jour, a-t-il ajouté, l'ACGT est équipée de matériels et de logiciels assez performants qui permettront de poursuivre, en 2017, ce qui a été amorcé dans l'optique de devenir une entreprise de développement utile pour la RDC.

Des agents et cadres de l'ACGT promettent d'évoluer, huit ans après la création de cette entreprise, comme une « agence capable d'aider le gouvernement dans la planification en matière d'infrastructures ». Tout en félicitant les cadres et agents pour le travail réalisé en 2016, Charles Médard Ilunga se dit « heureux » de constater que cette entreprise fait présentement du chemin, grâce aux nombreuses innovations déjà visibles.

L'équipe dirigeante se dit fière d'avoir réussi à doter l'ACGT d'une grande expertise. « On y retrouve des ingénieurs et architectes qui comptent parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi fiers d'avoir réussi la prise en charge du personnel », a-t-elle esquissé.

La signature d'actes d'engagement entre les différents managers face aux objectifs de 2017 a été également un des temps forts de la cérémonie d'échange des vœux. Mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Plan stratégique de développement, conçu initialement pour la période 2015-2017, les signataires se sont engagés à accompagner le personnel dans la quête de l'innovation, de la productivité, de l'intégrité, du partage du savoir, ainsi que dans la consolidation de l'esprit d'équipe... Des valeurs susceptibles de promouvoir le développement de l'entreprise.

Déterminée à contribuer à l'accroissement des recettes et des activités au sein de leur entreprise, cette équipe s'est engagée à travailler dans la solidarité et à promouvoir la fusion des intelligences pour que l'ACGT rayonne en 2017.

Le directeur général de l'ACGT a profité de l'occasion pour exhorter le personnel à travailler avec beaucoup d'enthousiasme en 2017. Il a convié cadres et agents à œuvrer consciencieusement pour que les projets amorcés en 2016 puissent être menés à bon port en 2017.

Parmi les grands rendez-vous de l'année, il a fait mention de l'exposition « ACGT 2017' » qui aura lieu au mois d'avril prochain. Le deuxième rendez-vous, lui, est relatif au développement du partage du savoir et de différents projets d'études. Il nous faudra, dit-il, communiquer le plus possible à l'interne comme à l'externe, au cours de cette année, de manière à ce que l'ACGT arrive réellement à tisser de grands partenariats rentables avec des structures crédibles.

Le directeur général de l'ACGT tient, par ailleurs, à « la certification d'ISO 9001 ». Ce qui, selon lui, appelle beaucoup d'engagement et d'efforts de la part de tous, pour que les prestations soient les plus confiantes et que l'entreprise puisse internationaliser notre expertise.

« Nous tâcherons donc, au cours de cette année, d'être plus ambitieux pour aider notre pays à mobiliser les financements nécessaires pour appuyer de grands projets », a martelé Charles Médard Ilunga.