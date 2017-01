Congo-Kinshasa: Plus de temps à perdre

L'agenda 2017 de l'Accord du 31 décembre prévoit non seulement des élections dont la présidentielle, les législatives nationales et provinciales mais aussi la stabilité et la relance de l'économie nationale, sans laisser de côté l'épineuse question de sécurisation du territoire national. Tout indique qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut vite passer à la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre.

En effet, si les discussions ayant accouché de l'Accord du Centre interdiocésain n'ont duré que 3 semaines, il n'est pas normal que l'étape des échanges sur l'arrangement particulier dure une éternité. On en est déjà à près de trois semaines des discussions, juste pour un arrangement particulier. L'on comprend dès lors l'ultimatum des évêques membres de la CENCO qui tiennent mordicus à boucler ces pourparlers le plutôt possible afin de laisser la place à la mise en œuvre de l'accord.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.