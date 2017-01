Gambie: Damaro sur la crise gambienne - «La voie diplomatique est nettement mieux que la voie militaire»

Entre l'option militaire et diplomatique laquelle faut-il vraiment appliquer pour résoudre la crise gambienne? Même si la première option semble avoir plus des adeptes, certains intellectuels et hommes politiques de la sous-région préfèrent la seconde pour éviter des pertes en vies humaines.

Selon Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle au parlement guinéen, «la voie diplomatique est nettement mieux que la voie militaire».

Car, estime-t-il, la voie militaire implique toujours des victimes collatérales. «C'est toujours regrettable de perdre des vies humaines pour régler un problème de pouvoir.

Donc, la voie démocratique est la meilleure voie. J'espère qu'il y a des personnalités qui sont impliquées et qui vont trouver la solution idoine pour le peuple gambien et pour le peuple de l'Afrique occidental.

Je crois qu'il y a des spécialistes au niveau international et au niveau de la CEDEAO qui sont en train de se pencher sur ça et j'espère qu'ils trouveront une meilleure solution dans l'intérêt du peuple gambien».

Le président guinéen a dépêché lundi 16 janvier 2017 un émissaire en Gambie en la personne de Tibou Kamara pour convaincre Yaya Jammeh de céder pacifiquement le pouvoir. Des voix sceptiques se demandent quelle chance a-t-il de réussir là où la CEDEAO a échoué.

Honorable Damaro pense que même si les chances de réussir la médiation est minime qu'il faut quand même tenter. «Je ne connais pas les relations particulières que Tibou a avec Jammeh.

Mais, chacun s'y est essayé et pourquoi le président Alpha Condé n'aurait pas essayé de le convaincre par voie pacifique et laisser chacune des chances se tenter. Alors, on laisse tenter chacune de chance après on va voir comment ça va marcher».