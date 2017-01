Afrique: CAN 2017/Sénégal-Zimbabwe - Les Lions en quart de finale ce soir ?

La deuxième confrontation du groupe B de la CAN 2017 oppose ce mercredi à partir de 19 Heures GMT, les Lions de la Terenga du Sénégal aux Warriors du Zimbabwe. Une rencontre très décisive pour les deux formations qui ont déjà montré de très belles choses au cours de leur première sortie.

« Nous savons tous que ce sera un match difficile contre le Zimbabwe, mais nous sommes le Sénégal, et nous avons un statut à défendre », a déclaré Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, en conférence de presse à Franceville. Pour sa deuxième sortie, le Sénégal est très attendu, surtout qu'il n'a pas réussi à imposer son football aux Tunisiens il y a quelques jours. Pire, beaucoup ont eu l'impression que les vieux démons des deux précédentes CAN pourraient revenir vu que les Lions ont été copieusement dominés en deuxième mi-temps en dépit de leur victoire. Aliou Cissé et ses hommes se doivent donc de prouver qu'ils sont là pour aller loin dans cette compétition où tout un peuple les attend.

Le Zimbabwe, qui est à sa 3ème participation à une phase finale de Coupe d'Afrique, à déjà réussi à tenir en échec l'Algérie, favorite annoncée de la compétition. Callisto Pawussa peut compter sur ses flèches Mahachi, Mushekwi et Kamat Billiat pour créer la surprise contre le Sénégal. Et c'est possible, au vu du jeu produit par les Warriors lors de leur première sortie. Un jeu fluide et bien organisé qui a posé énormément de problème aux Algériens. Le Zimbabwe est loin d'être un amuse gueule et le Sénégal devrait le savoir.

Le match est à suivre à partir de 19 heures GMT et compte pour la deuxième sortie du groupe B basé en Franceville.