Cameroun: Diaspora - « Un bout du Camer » commence l'année en musique

Des notes de musique. Des célébrités. Et c'est parti ! La première édition de l'émission « Un bout du Camer » de l'année 2017 surfe sur une vague essentiellement culturelle. Une plage cadencée où le téléspectateur revisite l'année 2016 des Camerounais de l'Europe.

De Paris à Berlin, en passant par Bruxelles, ce programme, bientôt diffusé sur la chaîne de télévision camerounaise Canal2 International, porte à l'écran coulisses et extraits de spectacles produits dans des salles mythiques des grandes capitales occidentales.

Dans cette émission, produite par « Open World » et réalisée par « Les éditions Sopie Prod », on apprend qu'au courant de l'année 2016, plusieurs générations d’artistes musiciens camerounais ont écumé les podiums à travers l'Europe. C'est le cas, par exemple, de Charlotte Dipanda au Zénith de Paris. Puis, Sam Fan Thomas et Talla André Marie à l'Olympia. Mais aussi, Coco Argenté, K-Tino et autres Tsimi Toro dans la même salle légendaire de Paris. Une floraison de chanteurs, pour pas moins d'une centaine de prestations en Europe.

A travers un reportage présent dans ce programme qui dure vingt-et-six minutes, le téléspectateur peut également avoir des clés, pour une meilleure compréhension de la montée des prestations de chanteurs camerounais en occident.

Selon la boîte de production de « Un bout du camer », comme à l'accoutumé, des espaces de promotion de choix sont réservés aux structures portées par des Camerounais de l'Europe. Dans cette édition, on peut par exemple découvrir « KTC Center », un centre agrée de formation en informatique nouvellement montée au Cameroun par Steve Biapan, un jeune médecin et ingénieur camerounais vivant en Allemagne et « ETTI », une entreprise de transit, créée par Arouna Lindjouom, basée en Île-de-France, entre autres.