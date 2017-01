Ile Maurice: Recherche et sauvetage maritime - Maurice reçoit Rs 2,6 millions de dollars de l'Australie

Dans le cadre de cette collaboration, un financement de Rs 2,6 millions de dollars a été accordé par le département australien des Affaires étrangères et du Commerce. Cela devrait aider à renforcer les capacités de recherche et de sauvetage à Maurice, mais aussi au Sri Lanka et aux Maldives. Il est prévu que ce programme de collaboration, qui remonte à janvier 2015, se poursuive jusqu'en juin 2018.

Cette collaboration consiste notamment à mettre sur place un programme de recherche et sauvetage. Lors de cette rencontre, Prem Koonjoo, le ministre de l'Economie océanique a tenu à réaffirmer l'engagement du gouvernement pour le développement d'une économie bleue durable et pour l'accomplissement de ses obligations envers la communauté maritime.

Elle participait à une séance de débriefing et de révision ce jeudi 19 janvier au ministère de l'Economie océanique. Celui-ci marquait le dernier jour d'un atelier de travail qui a débuté le 16 janvier, concernant une collaboration entre l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA) et ledit ministère.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.