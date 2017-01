Sénégal: Les fonds transférés aux collectivités locales passent de 42 à 43,5 milliards (ministre)

Dakar — Les Fonds de dotation et les Fonds d'équipements octroyés aux collectivités locales sont passés de 42 milliards en 2016 à 43, 5 milliards en 2017, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr.

"L'année dernière, (ces fonds) étaient à 42 milliards et cette année, il y a un milliard 500 millions de plus sur les deux fonds et cela ne tient pas compte des autres interventions qui ne passent pas par ces transferts directs aux collectivités", a-t-il dit.

Le ministre s'exprimait au terme de la réunion statutaire du Conseil national de développement des collectivités locales pour la répartition du Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d'équipements en grande masse.

Chaque année, l'Etat transfert aux collectivités locales ces deux fonds pour leur permettre de mieux prendre en charge les compétences transférées.

"L'année dernière, on a eu moins de problèmes dans les collectivités locales, car en plus de ces éléments de transfert, l'Etat a soutenu l'ensemble des collectivités locales sur leurs salaires et cette année encore, nous surveillons le secteur pour que les interventions nécessaire se fassent", a dit M. Sarr.

Selon lui, la répartition en grande masse vient d'être faite, il ne reste que la répartition de détails pour qu'avant le 31 mars, les collectivités locales puissent disposer de leurs ressources.

De son côté, le président de l'Association des départements du Sénégal et de l'Union des associations des locaux du Sénégal, Adama Diouf s'est dit satisfait des "efforts consentis par l'Etat".

"Le milliard sera consacré au fonds de concours pour les programmes d'investissement des collectivités locale et les 500 millions pour le fonctionnement des collectivités locales et indirectement, les programmes qui appuient les collectivités locales ont reçu une augmentation", a dit M. Diouf.

Il s'agit du Programme national de développement local (PNDL), l'AGETIP entre autres qui travaillent pour la réalisation de pistes, de programmes assainissement, de constructions des sièges pour les départements qui sont programmées pour 2017, a-t-il expliqué.

"Il reste maintenant que des diligences soient apportées pour que le 31 mars, les fonds soient mis à la disposition des collectivités locales afin qu'elles puissent fonctionner, payer les salaires et prendre en charge certains nombres de complications", a soutenu Adama Diouf.