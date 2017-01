Afrique: SM le Roi Mohammed VI adresse un message de condoléance et de compassion au président malien suite à l'attentat de Gao

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à l'attentat ayant visé un camp militaire dans la ville de Gao.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi dit avoir appris "avec une profonde tristesse" la nouvelle de cet attentat terroriste qui a fait de nombreuses victimes.

"En cette douloureuse circonstance, je Vous présente, en Mon nom et en celui du peuple marocain, nos sincères condoléances, Vous priant de faire part aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple malien frère, de notre profonde compassion et de notre solidarité dans cette épreuve. Aux blessés, nous adressons nos souhaits de prompt rétablissement", indique le Souverain.

SM le Roi dit également condamner "avec la plus grande fermeté cet odieux attentat terroriste", réitérant au président du Mali le ferme soutien du Royaume du Maroc à l'intégrité territoriale du Mali et aux efforts que déploie M. Keïta pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans ce pays frère.