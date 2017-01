Burkina Faso: FESPACO - La biennale toujours au top à Paris

Les forfaits définitifs de Jonathan Zongo et de Jonathan Pitroipa ont affecté le groupe Étalons.… Plus »

Un spot publicitaire mettra d'ailleurs en relief les différents métiers qui feront l'objet de formation et d'échanges, au siège du Marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA).

Le diplomate burkinabè s'est dit persuadé de l'ancrage et de la consolidation du cinéma africain et de sa diaspora à travers le thème de la 25e édition de la manifestation : «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ».

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est l'une des rares manifestations culturelles africaines prisées dans la capitale française, Paris. En dépit du froid, la conférence de presse des organisateurs du FESPACO a fortement mobilisé les professionnels du cinéma africain et de la presse parisienne.

