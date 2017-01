Algérie: CNAS - Près de 200.000 employeurs ont bénéficié des mesures du LFC 2015

Après avoir débuté timidement leur CAN 2017, l'Algérie affronte ce jeudi la Tunisie dans un… Plus »

Il a précisé que les résultats enregistrés font ressortir "une augmentation de l'effectif des salariés du secteur économique qui a atteint plus de 3 millions" et que "la recette réalisée par la CNAS s'élève à 1.045 milliards DA". Un chiffre "record", a-t-il dit.

En outre, M. Haddam a ajouté que "132.622 employeurs ont été contrôlés et 12.858 nouvelles affiliations ont été enregistrées et 64.322 salariés ont été déclarés, suite aux opérations de contrôles réguliers effectués par la CNAS".

Parmi le nombre total des employeurs ayant bénéficié de ces mesures, "155.021 employeurs se sont acquittés de la totalité des cotisations principales et ont bénéficié de l'annulation des majorations et pénalités de retard et près de 16.000 employeurs ont procédé à la régularisation de plus de 35.000 salariés", a-t-il dit.

