Afrique: CAN 2017 - Jonathan Pitroipa forfait pour le reste de la compétition

La CAN 2017 a débuté depuis le 14 janvier au Gabon. Si tout va bien pour certaines nations engagées dans ce tournoi, c'est le contraire chez d'autres où on note beaucoup de cas de blessures.

Apres les forfaits de Lemina et Obiang chez les Gabonais, de Baba Rahman du Ghana, c'est au tour de la sélection burkinabé de s'enregistrer dans le lot des équipes avec des joueurs blessés et forfait. Ainsi donc, la CAN est terminée pour Jonathan Zongo qui devrait être évacué en Espagne pour des soins appropriés. Zongo s'est blessé lors du match d'hier lundi entre le Burkina Faso et le Gabon. Jonathan Pitroipa est également forfait et quitte la CAN 2017.

Le Burkina Faso, après deux matchs nuls, joue sa qualification contre la Guinée-Bissau, une équipe très surprenante dans le groupe A basé à Libreville.