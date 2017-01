Afrique: CAN 2017 - Ce qu'il faut savoir sur le derby Algérie-Tunisie

Après avoir débuté timidement leur CAN 2017, l'Algérie affronte ce jeudi la Tunisie dans un derby maghrébin capital pour la qualification au second tour. C'est un derby qui fait saliver l'Afrique du foot. Entre les deux voisins du Maghreb, la rivalité est ancestrale, mais, selon toute vraisemblance, il ne devrait en rester qu'un seul au terme de ces 90 minutes.

Qui de l'Algérie ou de la Tunisie prendra l'ascendant dans cette rencontre qui s'annonce déjà décisive ? Souvent serrées (1 à 1 lors du dernier match amical entre les deux formations à Tunis en janvier 2015), les confrontations entre Fennecs et Aigles de Carthage se terminent aussi par des surprises tunisiennes alors qu'ils n'étaient pas supérieurs sur le plan technique. En 2013 à la CAN, la Tunisie avait pris l'avantage avec une victoire (1-0) avec un but de Youssef Msakni dans les derniers instants du match. Déjà à l'époque, l'Algérie partait favorite dans son duel avec le voisin. Et ce revers avait plombé les Fennecs, finalement derniers du groupe et éliminés.

Cette fois, le point arraché dimanche face au Zimbabwe (2-2) pourrait leur accorder un maigre sursis, même en cas de défaite face à la Tunisie. Mais cela ne suffira pas à calmer le scepticisme local alors que l'équipe est présentée comme l'une des favorites de la CAN 2017.

Mais si l'on se fie aux 3 dernières rencontres entre l'Algérie et la Tunisie, aucune équipe n'est parvenue à se démarquer avec un nul et une victoire chacune. La rencontre s'annonce compliquée pour les deux voisins maghrébins. Il est donc clair que pour gagner ce derby, il va falloir gérer les tensions et la pression qui caractérisent ce genre de match.

La CAN 2017, au Gabon, est la 18e participation des Aigles de Carthage dans l'histoire de ce tournoi continental. La sélection tunisienne a remporté ce sacre une seule fois, en 2004, à domicile, et ne s'est jamais hissée au-delà des quarts-de-finale, depuis cette date. L'Algérie a, à son actif, 17 participations et elle a remporté ce titre, en 1990, en tant que pays organisateur.

Sur ses 13 dernières rencontres de la CAN, la Tunisie a réussi une seule fois à garder sa cage inviolée; elle a remporté un match, perdu 3 et fait match nul dans ses 6 dernières participations. L'Algérie a réussi 10 fois sur ses 11 derniers matchs de la CAN à garder sa cage inviolée et n'a remporté que 2 victoires sur 6 dernières participations à la CAN, perdant à 3 reprises et faisant match nul 3 fois.