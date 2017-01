Afrique: CAN 2017 / Hervé Renard - « Nous devons absolument gagner face au Togo »

Déjà dos au mur, le Maroc affronte le Togo, ce vendredi, lors de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2017. Attention à la défaite. Battu d'entrée (1-0) par une belle équipe congolaise, le Maroc n'a déjà plus le choix à l'heure d'affronter le Togo, auteur d'un bon nul devant la Côte d'Ivoire (0-0). Les Marocains sont d'ores et déjà dans l'obligation de s'imposer pour espérer poursuivre la compétition. Pour cela, il faudra venir à bout d'une équipe togolaise en place.

« La victoire est cruciale pour la suite de la compétition. Nous devons absolument gagner ce match face au Togo pour rester en course. Nous en sommes tous conscients et nous n'aurons pas d'autres choix car nous avons un objectif à atteindre et nous devons garder le cap », a souligné Hervé Renard.

Pourtant dominateurs face aux Léopards de Cédric Bakambu, les Lions de l'Atlas ont été punis sur une erreur défensive et n'ont jamais su faire la différence et trouver la faille dans la défense congolaise. « Nous avons fait un très bon match contre la RDC et nous aurions pu engranger les trois points de la victoire (17 tirs vers le but et 42 centres). Mon message aux joueurs après la défaite a été clair: continuer sur le même rythme, avec la même détermination, le même engagement et la même volonté, ne pas douter de nos qualités, ne jamais baisser les bras, persister et aller de l'avant », a expliqué le technicien français.

Hervé Renard souligne que le onze marocain a produit un bon premier match et que ce n'est pas à cause de la défaite qu'il va tout changer. Et d'insister que le groupe est prêt pour la confrontation et que tous les joueurs sont conscients de leur mission, faisant savoir qu'il n'y aura « pas de grande révolution » dans la composition du groupe devant affronter vendredi les Eperviers du Togo, par rapport au premier match de la CAN 2017.

Pourtant, la simple présence d'Hervé Renard, double champion de la CAN en tant qu'entraîneur lors des trois dernières éditions, laisse penser que le Maroc peut relever la tête dans cette CAN 2017.