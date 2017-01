Afrique: CAN 2017 / Zimbabwe - Kamat Billiat, plus qu'une révélation !

La CAN 2017 se poursuit avec son lot de surprises comme à chaque édition, avec ses talents confirmés et ses révélations en termes de joueurs. Et le Zimbabwe peut compter sur sa flèche Kamat Billiat, auteur d'un match époustouflant contre une défense algérienne qu'il a traîné dans la boue à lui tout seul.

Le Zimbabwe, riche d'un collectif bien huilé et d'individualités comme son attaquant de poche Khama Billiat, a impressionné dimanche lors de son match (2-2) contre l'Algérie.

Agé de 26 ans, l'attaquant ou milieu de terrain des Mamelodi Sundowns (élite sud-africaine) a allumé la première mèche au cours de cette rencontre en faisant écraser sa frappe sur le poteau du gardien algérien Raïs Mbolhi.

Avec son numéro 20 sur le dos et son 1m 70, le vainqueur de la Ligue africaine des champions 2016 n'était pourtant pas un étranger pour le football algérien. En juin dernier, avec son équipe des Mamelodi Sundowns, il a mis le feu au Stade du 8 mai 1945 de Sétif en aidant son équipe à gagner 2-0 lors de la première journée de la phase des poules de la Ligue africaine des champions.

Elu meilleur footballeur de l'année 2015 en Afrique du Sud, il a été élu 2ème meilleurs footballeurs évoluant sur le continent en 2016 derrière son coéquipier, le gardien de l'Ouganda, Denis Onyango.

Les clubs anglais de Newcastle et d'Aston Villa s'étaient renseignés sur le footballeur zimbabwéen le plus en vue depuis Benjani Mwaruwari, ancien joueur de l'AJ Auxerre (France) et de Manchester City (Angleterre).

Une véritable foudre de guerre, essentiel dans le dispositif du coach Callisto Pawussa qui compte accéder aux quarts de finale de cette CAN 2017.

Le Zimbabwe a rendez-vous ce jeudi à partir de 19 heures GMT avec les Lions de la Téranga du Sénégal et Kamat Billiat demeure une bombe à contenir à tout prix dans ce groupe B de la CAN 2017 qui a pris siège à Franceville.