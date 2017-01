Afrique: CAN 2017 - Qui remportera le derby maghrébin ?

Les Fennecs d'Algérie accueillent les aigles de Carthage ce jeudi à partir de 16 heures GMT pour le compte de la 2ème sortie du groupe B de la CAN 2017. Un derby qui vaut de l'or aussi bien pour les Algériens que pour les Tunisiens.

Après le match nul surprenant de deux buts partout face à la modeste équipe du Zimbabwe, les hommes de Georges Leekens n'ont plus droit à l'erreur et doivent afficher leurs réelles ambitions dans cette CAN 2017. Vu que les Fennecs sont déjà dépassés de deux points par le Sénégal dans ce groupe B, une contre performance face à la Tunisie compromettra sérieusement leurs chances de qualification pour le deuxième tour. Et que dire quand on sait que c'est les Lions de la Téranga qu'ils affronteront lors de leur troisième sortie. Très peu en vue contre les Warriors, Yacine Brahimi aura l'occasion de commencer véritablement sa CAN et pourquoi pas aider Ryad Mahrez à mieux jouer son rôle sur le terrain.

De l'autre côté, la tâche s'annonce très rude pour les Tunisiens qui ont essuyé un revers de 0-2 contre le Sénégal au cours de leur entrée en compétition. C'est dire donc que le risque est énorme pour les Aigles car une défaite et ils diront aurevoir à la CAN. Mais ils peuvent toujours compter sur la solidarité qui les est animé et le bon jeu qu'ils ont déroulé contre le Sénégal pour se donner une nouvelle santé contre les Fennecs. Match de très grande importance pour les deux sélections donc.

Pour rappel, le match est à suivre à partir de 16 heures GMT.