São Tomé and Príncipe: Uvesterol D - Le principe actif n'est pas remis en cause

Bessong — Le médicament retiré des pharmacies sert à suppléer les nourrissons en vitamine D.

Depuis l'incident survenu en France le 21 décembre dernier, une question revient : « Quel danger court mon bébé auquel on a administré de l'Uvesterol D ? » Il s'agit de la vitamine administrée à l'aide d'une pipette que les pharmaciens ont pris sur eux de retirer de la vente par précaution, en attendant une décision formelle du ministère camerounais de la Santé publique. Dans cette attente, les pédiatres et pharmaciens se veulent rassurants. « Les parents qui ont donné, hier, il y a quelques jours, il y a un mois, il y a des années de l'Uvesterol D à leur enfant n'ont aucune inquiétude à avoir. Ce n'est pas la vitamine D qui est mise en cause mais la présentation du produit et ce, par mesure de précaution.

La vitamine D est indispensable pour la croissance osseuse et donc pour tous les bébés de manière quotidienne dès le premier jour et jusqu'à 18 mois », explique l'un d'eux. Selon les médecins et des spécialistes du médicament, le problème de l'Uvesterol D se trouve dans son mode d'administration.

En effet, c'est depuis 2006 que les pédiatres signalent des malaises récurrents y relatifs : notamment le blocage de la respiration. L'idée générale était que l'administration trop rapide et trop brutale dans la bouche du bébé pouvait provoquer un réflexe d'apnée ou un malaise vagal.

Le fabricant avait rapidement réagi concentrant le produit au point de faire passer la dose maximale dans la pipette de 1 ml à 0,16 ml et en proposant des fiches conseils en accompagnement du produit. Sans compter que la pipette a été dotée d'une sécurité qui ne peut permettre d'aspirer dans le flacon plus de produit que les 0,16 ml, soit l'équivalent de 3 à 4 gouttes. Selon la notice qui l'accompagne, le bébé doit être en position semi-assise pour recevoir Uvesterol D.

Il est recommandé pour les prématurés et les nourrissons malades de verser le contenu de la pipette sécurisée dans une tétine avec un peu d'eau et de laisser bébé sucer. Pour les bébés plus grands ou en bonne santé, la pipette est positionnée à l'intérieur de la bouche dans la joue et le produit administré lentement. Pour les familles qui disposent encore d'un flacon du produit, les pharmaciens assurent qu'elles peuvent l'épuiser, sans souci, en respectant les conseils de la notice.

Dr. Prosper Hiag: «Les pharmaciens conseillent d'autres produits »

Le président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun.

La semaine dernière Uvestérol D, un produit administré aux nourrissons a été suspendu en France suite au décès d'un bébé. Cette situation a-t-elle eu des conséquences sur l'utilisation de ce médicament dans nos officines au Cameroun? C'est en application du principe de précaution que l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) en Fance, a proposé la suspension de la commercialisation de l'Uvestérol D suite au décès d'un nourrisson. Cette mesure ne veut en aucun cas dire que le produit est dangereux.

Cependant l'ANSM mène des investigations et attend les résultats pour prendre une décision définitive. Pendant ce temps chez nous, nous attendons la décision de l'autorité de tutelle qu'est le ministère de la Santé publique, après avis de la Commission du médicament. Quelles sont les dispositions prises par les pharmaciens pour éviter de tels incidents? Les pharmaciens, de manière générale, ont réagi en suivant le principe de précaution. C'est pourquoi ils ont suspendu la vente d'Uvestérol D et conseillent cependant à la place d'autres produits contenant de la Vitamine D, pour la supplémentation des nourrissons en la matière.