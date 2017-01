Cameroun: Marchés - L'insalubrité persiste

Malgré les mesures prises pour assainir ces espaces commerciaux, le manque d'hygiène et l'incivisme font de la résistance.

Mardi 10 janvier 2016. En ce début de matinée, comme à l'accoutumée, le marché du Mfoundi grouille de monde. Vendeurs, clients et passants se bousculent dans un désordre sans nom. Un chaos que le passage des véhicules accentue. Aussi, faut-il user de tact et même de son physique pour se déplacer d'un point du marché à un autre. Les trottoirs et même la chaussée des axes sont transformés en étals. De l'entrée dite Rayco au lieu dit Renault, les vendeurs d'ananas, pastèques tomates et autres fruits ont confisqué chaussée et trottoir, y compris les parkings. « Dès les premières heures de la matinée, il est impossible de se garer. Chaque fois qu'un automobiliste approche, il est insulté, menacé comme s'il n'avait pas le droit de parquer son véhicule à cet endroit.

Il faut parfois âprement négocier avec les commerçants qui estiment qu'on ne favorise pas la visibilité de leurs marchandises », se plaint un usager du marché. Sur l'axe conduisant au pont de la gare, la situation est plus grave. Entre les vendeurs de légumes, poissons, huiles, avocats, bâton de manioc, les porte-tout, brouettes et autres porteurs, il est impossible de se frayer un chemin ou de faire ses courses paisiblement. « C'est la zone, par excellence, pour se faire soutirer son portefeuille. Dans cette marée humaine, les porteurs en profitent généralement pour disparaître avec les achats », prévient un habitué du marché. Et que dire de l'insalubrité ? Elle semble être l'identité remarquable de ce lieu.

Ici et là, des femmes vendent, à même le sol noir de boue, des denrées alimentaires. Parfois, en compagnie des bébés et jeunes enfants se vautrant dans les déchets. D'aucuns y prennent même leurs repas avec beaucoup d'appétit. Ce spectacle affligeant n'est pas le seul apanage du marché du Mfoundi. Du marché Mvog-Mbi à celui d'Etoudi, en passant par Mokolo, Acacias... la situation est identique. Des produits alimentaires sont exposés à même le sol, voire dans la boue ou la poussière. Viandes, poissons, fruits et légumes se retrouvent ainsi recouverts d'essaims de mouches. Pourtant, plusieurs actions ont déjà été entreprises pour assainir les marchés. Des jours de nettoyage, notamment, ont été choisis pour palier ce problème.