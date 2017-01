Afrique de l'Ouest: Masse commune UEMOA - Deux Burkinabè remportent plus de 32 millions de FCFA chacun

Les forfaits définitifs de Jonathan Zongo et de Jonathan Pitroipa ont affecté le groupe Étalons.… Plus »

Pour le directeur général de la Lonab, Lucien Carama, «la masse commune montre le niveau des parieurs burkinabè par rapport aux autres de la sous-région». Il se dit donc fier de la participation de ses compatriotes et les encourage à faire davantage. Le DG de la Lonab invite les parieurs à « jouer responsable », M. Carama a fait remarquer que le but de la Lonab n'est pas de se faire seulement de l'argent, mais aussi d'encadrer les parieurs. Lucien Carama invite également les parieurs à jouer massivement pour le grand jeu qui aura lieu à la fin du mois de janvier 2017 en France.

A l'image de la Tranche commune entente, la Masse commune est un jeu communautaire sur les paris de courses de chevaux. Elle a pour objectif, selon Thérèse Nabaloum, directrice marketing de la Lonab, de « fédérer les loteries et contribuer à l'intégration sous-régionale ». Brahima Sagné et Dramane Sanou, tous résidents à Bobo-Dioulasso, sont les heureux gagnants de l'ordre du Pari mutuel urbain de la Masse commune Uemoa du 12 janvier dernier. Ils sont repartis ce jeudi avec 32.464.000 FCFA chacun.

