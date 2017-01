Burkina Faso: Crise politique et attentats - Le pays a «perdu» plus de 80 volontaires japonais

Dans le cadre d'une caravane de presse organisée par l'ambassade du Japon du 17 au 18 janvier 2017, il a été donné aux hommes des médias de découvrir Yoko Ichikawa, une volontaire japonaise dans la circonscription scolaire de Dapélogo 1. L'une des rares encore sur place après les évènements qui ont secoué le pays.

Si l'activité de Yoko Ichikawa a « amélioré considérablement » le niveau des élèves en sciences et mathématiques à travers l'approche de l'éducation centrée sur l'élève, on déplore tout de même les conséquences de la crise politique et les nombreux attentats qu'a connu le Burkina Faso ces dernières années. En effet, « avant la crise, il y avait 88 volontaires japonais. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule à cause de la crise.

L'insécurité était un peu haute et c'est pour cela que le gouvernement japonais a décidé d'interrompre l'envoi de volontaires au Burkina », a expliqué Takemichi Kobayashi, représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). Toutefois, M. Kobayashi promet que le gouvernement japonais enverra de nouveaux volontaires à partir du mois de juin prochain parce que « le nouveau gouvernement gère bien le pays et la sécurité est de mise maintenant ».

Affectée dans cet établissement scolaire depuis le 1er juillet 2014, « Yoko », comme aime bien l'appeler ses collaborateurs, dit avoir pour souci majeur, la compréhension des élèves. Elle ne manque pas d'ingéniosité, de créativité dans la proposition de stratégies pour parvenir à ses fins. C'est ainsi que les enseignants, les élèves et les encadreurs ont appris à apprendre par les images, les jeux, les chansons.

Pour améliorer les leçons et faciliter la compréhension des élèves, elle a confectionné de nombreux matériels et s'évertue à faire des démonstrations pour expliquer leur utilisation. Par son engagement, et son dynamisme dans l'accompagnement, un encadreur pédagogique a bénéficié d'un voyage d'étude au Japon sur l'amélioration de l'enseignement des mathématiques et des sciences à l'école.

« Avec elle, les enseignants ont une belle occasion pour bien expérimenter l'approche de l'éducation centrée dur l'élève. Les élèves de la commune sont maintenant à l'aise voire motivés dans les séances de sciences et de mathématique par la présence de matériels simples, variés et attrayants », témoigne Bernard Kaboré, inspecteur et chef de la circonscription de Dapélogo 1.

Rappelons que les premiers volontaires japonais sont arrivés au Burkina en 2000. L'objectif de leur présence est de contribuer au développement et à la reconstruction, approfondir la compréhension réciproque et l'amitié et favoriser un échange d'expériences entre les deux peuples par le partenariat.