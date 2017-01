Tunisie: CAN 2017/Naim Sliti - « Soulagés après cette victoire »

La Tunisie a battu l'Algérie 2-1 ce jeudi lors de la deuxième journée du groupe B de la CAN 2017. Battus au premier match, les Aigles de Carthage se relancent dans la course au quart, d'autant qu'ils joueront le Zimbabwe au dernier match.

« Nous étions très appliqués et cette fois, on a eu la chance de notre côté. Nous étions très frustrés après le match du Sénégal et nous sommes très soulagés après cette victoire. Maintenant, nous allons tout faire pour battre le Zimbabwe et ne rien attendre de personne », a confié Naim Sliti à la fin de la rencontre.

« On ne méritait pas de perdre contre le Sénégal. Aujourd'hui on a joué contre une grande équipe et nous avons montré toutes nos valeurs. Nous avons fait le travail qu'il fallait et maintenant, tout dépendra de nous. Le Zimbabwe ? On veut les trois points », a pour sa part déclaré Aymen Abdennour.

La sélection tunisienne a complètement dominé son sujet ce jeudi face à l'Algérie pour son deuxième match à la CAN 2017. Le choc annoncé face à la sélection des Verts n'a pas eu lieu tant la domination tunisienne était flagrante, face il est vrai à des algériens méconnaissables.