Afrique: CAN 2017 - Le Match face au Togo est une finale selon El Arabi

Battu d'entrée (1-0) dans cette CAN 2017 par les Léopards de la RDC, le Maroc n'a déjà plus le choix à l'heure d'affronter le Togo, auteur d'un bon nul devant la Côte d'Ivoire (0-0). Les Lions de l'Atlas devront faire face à la réalité du terrain et à des Togolais considérés comme le petit poucet du groupe C. Après l'amère défaite, lors de leur premier match, face à la RD Congo, ils n'ont plus d'autre choix que la victoire. Un nouvel insuccès compromettra sérieusement leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la CAN 2017.

Pour Youssef El Arabi, le match du 20 janvier constitue une « finale » pour le Maroc. « Nous connaissons parfaitement le Togo et les deux entraîneurs se connaissent très bien. Nous avons confiance en nos qualités, nous allons nous présenter soudés et il va falloir mettre un but le plus tôt possible et ensuite rester costauds jusqu'à la fin du match », a-t-il estimé.

El Arabi et ses coéquipiers avaient justement pu compter sur leur capacité technique pour prendre la mesure du Togo en match amical il y a deux mois à peine (2-1). Pas habitué à l'échec dans cette compétition, Hervé Renard saura trouver les mots pour galvaniser ses troupes et des solutions pour porter un peu plus le danger devant les cages.

Pour cette deuxième journée dans le groupe C de la CAN 2017, les hommes d'Hervé Renard - double tenant du titre (Zambie et Côte d'Ivoire) - vont donc devoir trouver les solutions face au Togo d'Emmanuel Adebayor, qui a réussi à tenir en échec la Côte d'Ivoire (0-0). Pour rappel, le Maroc n'a gagné que deux de ses quatorze derniers matchs de CAN (5 nuls, 7 défaites).