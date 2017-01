Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Michel Dussuyer réclame un changement d'attitude

« Sur le premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients pour prétendre à plus qu'un nul. Il va falloir aborder ce match très important avec un état d'esprit plus conquérant, a déclaré jeudi Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, à propos de la rencontre de vendredi contre la RD Congo. On sait que la qualification va se jouer sur les deux prochains matches. A nous de répondre présent. J'ai confiance en mes joueurs pour hausser leur niveau de jeu», a-t-il ajouté, réclamant «un changement d'attitude». Si la Côte d'Ivoire «a toujours son destin entre (ses) mains» face à la RDC, «une équipe très compétitrice dans l'âme, généreuse, agressive et qui sait mettre un impact physique», «il convient surtout que nous retrouvions» nos qualités, a-t-il dit.

C'est une très belle affiche qui nous attend ce vendredi entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo pour le compte de la 2ème journée de la CAN 2017. Munis d'un petit point après leur nul initial face aux Togolais (0-0), les champions d'Afrique ont déçu, malgré de belles tentatives en première période. Les Eléphants disposent d'un énorme potentiel offensif mais peinent souvent à l'exploiter pleinement.

