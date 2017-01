Afrique: CAN 2017 - Eric Bailly s'attend à un match compliqué face à la RDC

Les Léopards de la RDC sont privés de trois joueurs pour leur deuxième rencontre du groupe C de la… Plus »

Selon le défenseur ivoirien Eric Bailly, ses coéquipiers et lui sont conscients du fait que le match de vendredi ne sera pas facile, mais ils ont pour eux une réputation à défendre, celle de champions en titre. « Nous savons que la RDC est un pays qui a de gros talents. Ça ne sera pas un match facile et nous en sommes conscients. Pour nous faut préparer ce match dans de bonnes conditions », a-t-il dit.

La sélection de la Côte d'Ivoire affrontera son homologue de la République démocratique du Congo, le vendredi 20 janvier 2017, à Oyem, à la CAN 2017. Les Éléphants ont dominé leur match d'ouverture face au Togo lundi dernier, sans jamais trouver la faille. Les tenants du titre se sont contentés du point du nul après un terne 0-0. Pour la Côte d'Ivoire, le plus dur reste à venir, puisqu'il les Eléphants vont désormais affronter les Léopards de RD Congo demain pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C de la CAN 2017.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.