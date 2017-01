Burkina Faso: Verdict ex-RSP/ Me Armand Ouédraogo - «Ce procès a accouché d'une énigme»

Après 12 jours d'instruction à la barre, le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict le 18 janvier 2017 aux environs de 22h au bout de 11h de délibération. Le caporal Madi Ouédraogo, présumé cerveau de la bande, a ainsi été reconnu coupable de «complot militaire» et a écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de 15 ans.

Même peine pour le sergent Mahamadi Zallé et Cheick Alassane Ouédraogo, dit Ladji. 15 autres prévenus ont pris 10 ans ferme tandis qu'une dizaine a été reconnue non coupable. Après le prononcé de ce verdict, nous avons recueilli la réaction de deux avocats que nous vous proposons ci-dessous.

«Ce procès a accouché d'une énigme. Au cours de l'audience, les non-dits ont été plus nombreux que le reste. Dès le départ, on a construit la procédure sur la base de l'association de malfaiteurs mais nous avons toujours réfuté cela et c'est pratiquement le dernier jour que ce fait a été requalifié.

Nous ne comprenons donc pas comment, et par quelle science infuse, le tribunal a trouvé cette infraction de «complot militaire», qui est plus lourdement condamnée, pour en affubler nos clients. D'ailleurs, nous n'avons même pas eu le temps d'avoir un débat à ce sujet.

Néanmoins, nous en prenons acte et respectons la décision rendue ; nous nous inclinons avec élégance devant l'autorité du juge et de la loi, même s'il y a un certain nombre de mystères qui restent entiers.

Ce procès laisse un goût d'inachevé parce qu'il y a des mystères n'ont pas été dissipés. Jusqu'au bout, nous avons demandé au tribunal de retirer, d'écarter purement et simplement l'enregistrement clandestin qui a servi de base à la procédure, mais ce n'est que le jour du verdict que le tribunal a décidé de le faire. Il nous donne donc raison sur ce point, mais il est trop tard parce que la procédure a eu le temps de se construire autour de cette pièce.

L'autre point que nous considérons comme très important, c'est que des personnes régulièrement citées n'aient pas comparu alors qu'elles pourraient détenir une parcelle de la vérité judiciaire.

Pour finir, les avocats de la défense ont remis au tribunal un enregistrement vidéo et le contenu de cet élément a permis, au cours des plaidoiries, de faire ressortir des faits qui pourraient étayer les propos du caporal Madi Ouédraogo.

Nous sommes en droit de dire que ce procès pourrait accoucher d'un autre, et c'est peut-être les deux procès mis bout à bout qui vont nous révéler ce qui s'est réellement passé dans cette affaire.

Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes afin que la vérité soit connue de tous, mais au-delà de la défense de nos clients, il y a de nombreuses leçons que nous pouvons tirer de notre présence à ce procès afin de pouvoir consolider la justice de notre pays lors des procès à venir.

Nous allons prospecter toutes les voies de droit avec nos clients. Pour ce qui nous concerne, nous, avocats commis d'office, notre mission doit s'arrêter là normalement mais nous rendrons compte à nos clients et, ensemble, en fonction de ce que nous leur dirons et des implications d'un recours, ils verront si c'est nécessaire ou pas».

Me Ollo Larousse Hien, avocat du caporal Bapandi Ouoba

«Cette décision ne va pas résister à un pourvoi en cassation»

«C'est une décision qui contient les germes de sa propre destruction et je crois que cette décision ne va pas résister à un pourvoi en cassation. C'est une décision qui, pour ma part, sera purement et simplement cassée par la chambre criminelle de la Cours de Cassation.

Ce qui est arrivé vient confirmer un certain nombre de questions que nous nous sommes posées ; quel était l'objectif visé à travers ce procès ? Pourquoi on a voulu coûte que coûte condamner nos clients ? Durant ces jours de procès, qu'est-ce qui a été retenu comme élément factuel pouvant entraîner la condamnation de nos clients ?

Rien ! Le tribunal dit qu'il a confisqué les scellés alors qu'on nous a présenté plusieurs sacs, dont sont sortis des kalachs, des grenades, des munitions et des coûteaux-baïonnettes.

Cela veut dire que ce n'étaient pas des scellés, et qui les a manipulés pour qu'on vienne parler de confiscation des scellés ? Il y a beaucoup de choses dans cette décision et j'estime qu'on nous a communiqué en lieu et place d'une décision un imbroglio.

Pour ce qui concerne mon client, j'ai déjà discuté avec lui, nous allons faire un pourvoi en cassation. En tant qu'avocat, je ne peux pas rester inactif face à une telle décision, ça m'a beaucoup irrité, même quand on veut condamner, il faut y mettre la forme.

A l'ouverture du procès, je disais que notre droit reculait, et je le répète. Cette décision vient confirmer que nous n'allons pas construire notre Etat de droit de cette manière et nous estimons que la Cour de Cassation va purement et simplement casser cette décision.

Nous n'avons cependant pas prêché dans le désert, car le peuple n'est pas dupe. Nous avons beaucoup apprécié votre travail de journalistes et le peuple a compris tous les arguments que les avocats ont eu à développer.

Nous avons consacré toutes nos compétences et nos connaissances à la défense de nos clients et c'est parce que le tribunal était mal à l'aise qu'il a estimé qu'il fallait requalifier les charges. Nous n'avons pas prêché dans le désert, car le peuple va comprendre que ça a été une parodie de justice».