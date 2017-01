Ile Maurice: Eddy Balancy aux nouveaux avocats - «Ne faites pas perdre de temps à la cour»

Ils sont 22 avocats à avoir prêté serment devant le Senior Puisne Judge, Eddy Balancy en Cour suprême, ce jeudi 19 janvier. Ce dernier a profité de l'occasion pour donner des directives à ces nouveaux membres du barreau. Il a débuté son discours en leur disant qu'il était primordial de garder en tête qu'ils ont désormais «un devoir envers le public, leurs clients et la cour.»

Autre fait important selon le Senior Puisne Judge, est «de ne pas faire perdre de temps à la cour». «Good conduct without eloquence is safer than eloquence without good conduct.»

Il a, dans la foulée, ajouté que l'homme de loi a pour devoir de défendre son client sans pour autant prendre le métier d'avocat pour un 'business'. «I do hope that you will follow the tradition, including pro-borno works and not be tempted to consider the bar as a business... And you should observe the highest standards of ethics», a fait ressortir le Senior Puisne Judge.

L'express a rencontré quelques-uns des nouveaux avocats après la cérémonie de prestation de serment en Cour suprême. Certains ont même commenté sur la convocation des avocats devant la commission d'enquête sur la drogue.

Poushpal Maunick: «C'est un grand honneur de pouvoir travailler chez Valayden Chambers et Chetan Baboolall. Je peux vous dire que j'ai énormément appris de mon Pupil Master en termes d'humilité et qu'il ne faut rien attendre en retour après avoir offert ses services. En ce qui concerne la convocation des avocats devant la commission d'enquête sur la drogue, cela n'aura définitivement aucune répercussion sur l'image de la profession. Nou pa koné pli dévan ki pu ena, nou atan.»

Daby Himvaani Trikeitan Ajay: «C'est un grand honneur de faire partie de la grande famille des avocats profession. Le parcours a été rude et il faut rendre honneur à sa toge.»

Naasira Punjoo: «J'ai énormément appris chez Moollan Chambers et je remercie mon Pupil Master, Me Shaukat Oozeer. J'ai même eu l'occasion d'assister à la comparution de Navin Ramgoolam lors de son procès dans l'affaire Roches-Noires.»

Ivishrao Bhikoo: «Je suis soulagé et très content. J'ai énormément appris des Mes Hawaldar et Hervé Duval. Et comme le dit le juge Balancy il faut continuer à apprendre encore et encore. Selon moi, la comparution des avocats devant la commission d'enquête sur la drogue aura un impact sur l'image notre profession. Mais, il faut attendre le rapport de la commission et sa position dans cette affaire.»

Ausgur Bhoyroo: «Je suis très contente. Etant mère de famille, souvent cela n'a pas été facile de trouver le juste milieu. Ma carrière a débuté en travaillant chez chez deux Senior Counsel, Mes Gavin Glover et Antoine Domingue et j'ai eu la chance de décrocher l'Australian Sponsorship Award. Pour ce qui est de la convocation des avocats, on ne peut pas généraliser et we cannot blame the whole society.»