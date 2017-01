Cote d'Ivoire: Mouvements sociaux - La Poeci lance un appel au calme

La Poeci appelle toutefois à des réformes sociales profondes pour faire face aux défis de la cohésion sociale, de la lutte contre la cherté de la vie et de la précarité.

Dans une déclaration en date de ce jeudi 19 janvier 2017, dont fratmat.info a reçu copie, la Plate-forme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire (Poeci) fait une observation de la situation sécuritaire et sociale dans le pays. Une situation marquée par des mouvements d'humeurs de soldats les 5, 6 et 7 janvier 2017 dans plusieurs villes (Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, Korhogo, Man et Abidjan).

La Poeci souligne que suite à ces protestations, le gouvernement a entamé des négociations avec les manifestants qui ont abouti à des accords permettant de payer des primes à une première catégorie de soldats.

Cependant, depuis le mardi 17 janvier 2017 d'autres groupes de soldats sont entrés dans la danse pour réclamer également des primes et des meilleures conditions de vie et de travail. Ce qui a perturbé la vie sociale et économique dans différentes localités du pays, occasionnant des pertes en vie humaine parmi les forces de défense et de sécurité.

Par ailleurs, les plate-formes de syndicats des agents de la fonction publique ont entamé depuis le lundi 9 janvier 2017, une série de grèves qui perturbent le bon fonctionnement des services publics et du système scolaire. Une médiation est en cours avec le gouvernement en ce moment.

Pour la Poeci, la Constitution garantie les droits et protège les citoyens de toute violation de droits humains, et les manifestations publiques et les grèves doivent être engagées dans le cadre légal et respecter les droits de tous. Aussi, le respect des institutions issues de la Constitution du 8 novembre 2016 ne saurait être sacrifié au bénéfice des différents groupes catégoriels. De fait, ces événements sont de nature à fragiliser la cohésion sociale, saper tous les acquis de reconstruction et de la réconciliation nationale. C'est pourquoi, elle invite toutes les parties prenantes à la retenue et au respect des institutions établies librement par le peuple souverain.

La Poeci appelle toutefois à des réformes sociales profondes pour faire face aux défis de la cohésion sociale, de la lutte contre la cherté de la vie et de la précarité. Elle invite le gouvernement et le Chef de l'État à engager des discussions franches avec toutes les franges de la société pour des solutions durables aux différentes revendications. Aussi exhorte-t-elle les Ivoiriens à faire preuve de patriotisme et d'engagement citoyen pour préserver la paix et les acquis démocratiques.

