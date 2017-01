Algérie: Algérie Télécom dément l'existence d'un grand réseau national de vente de tickets de recharge internet falsifiés

L'opérateur rappelle que les cartes de recharge Idoom ADSL et 4G LTE "sont vendues dans ses agences commerciales ainsi qu'au niveau des kiosques multiservices et cybercafés agréés par Algérie Télécom".

"Les tickets de recharge falsifiés découverts récemment sont commercialisés illicitement uniquement par quelques magasins non agréés dans certaines wilayas et il ne s'agit nullement d'un grand réseau national de falsification, comme cela a été rapporté par certains médias", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.