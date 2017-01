Congo-Brazzaville: Négociations directes - Denis Sassou N'Guesso encourage les bons offices de la Cénco

Au Congo-Brazzaville le député et ancien candidat à la présidentielle André Okombi… Plus »

Dans la foulée, le chef de l'État de la République du Congo a eu des entretiens en tête-à-tête avec le cardinal Laurent Monsegwo Pasinya. Rien n'a cependant filtré de leurs échanges. Les membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) ont été conseillés, par leur hôte, sur la manière de faire accoster les ultimes discussions qui se tiennent actuellement sous leur égide. «Vous savez que c'est dès le début du travail de bons offices des évêques que le président Sassou s'y est intéressé. Il a d'ailleurs considéré cette mission de dernier rempart. Et là, c'était pour lui l'occasion de recevoir les nouvelles de la part des évêques et aussi de donner quelques conseils pratiques. Il a sincèrement félicité les évêques, il leur a demandé de bien accoster. Il a utilisé même l'image d'un barreur qui, au moment de l'accostage, fait des manœuvres délicates », a dit l'abbé Donatien Nshole, président de la Cénco, au sortir de l'audience.

Essentiellement familiale au départ pour cause de funérailles, la visite a, par la force des choses, pris un contour semi-officiel eu égard aux contacts que Denis Sassou N'Guesso a eu avec quelques acteurs politiques de la RDC impliqués dans les discussions actuelles portant sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. À l'hôtel du fleuve où il avait pris ses quartiers, le chef de l'État du Congo Brazzaville a accordé une série d'audiences avec quelques représentants des parties prenantes au dialogue, notamment le Premier ministre Samy Badibanga et les évêques catholiques. Tous ont loué l'initiative avec la promesse de ne ménager aucun effort pour que les discussions accouchent d'un compromis politique salutaire pour la marche du pays.

