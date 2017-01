Congo-Brazzaville: Achille Borges Mbon - « Sans la poste le commerce électronique ne peut décoller »

Le secteur postal au Congo veut se réinventer et s'adapter à l'essor du numérique, en illustrent les nombreuses déclarations marquant la 37ème Journée panafricaine des Postes célébrée le 18 janvier dernier. La poste congolaise est devenue multi-services et collabore avec la startup e-Butik. Dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville (LDB), le manager général d'e-Butik, Achille Borges Mbon (ABMb), parle des atouts de ce partenariat et des offres à venir.

LDB : Monsieur le manager, vous venez de lancer officiellement vos activités en partenariat avec la Poste congolaise. Pourquoi avez-vous choisi de vous associer à la Sopéco ?

ABMb : D'abord, le thème de la Journée panafricaine des postes célébrée hier, « La poste : infrastructure essentielle de développement du commerce électronique en Afrique », englobe déjà tout.

Cela signifie que sans la poste qui joue ici le rôle de la logistique, le commerce électronique ne peut décoller. L' e-commerce est un commerce comme tout autre. La seule différence est que ses produits sont virtuels.

Quand un client achète un produit de son choix à partir du site Internet, il est acheminé via un système de transport. Or, le système de transport viable ici, c'est la poste.

Voilà pourquoi, l'e-butik a signé ce partenariat avec la Société des postes et d'épargne du Congo (Sopéco) pour que nous puissions jouer notre partition consistant à être présents sur le site Internet et de mettre des produits à la disposition des clients. C'est à la poste d'acheminer les produits vers les destinataires (clients).

LDB : Exactement, quelles sont les offres innovantes que vous proposez au public congolais ?

ABMb : Nous avons plus de trente mille références d'articles en ligne parmi lesquelles: la téléphonie ; l'informatique ; la décoration ; la mode ; les accessoires ; l'équipement sportif ; la librairie...

Notre site Internet est comparable à un magasin, vous y trouvez des photos, des références, ainsi que des spécificités techniques du produit convoité. En un mot, le site e-butik est un magasin virtuel. Vous êtes chez vous à la maison avec votre smartphone connecté ou dans un cybercafé, vous pouvez consulter tranquillement le site pour faire des commandes.

LDB : Comment vous vous êtes organisés pour tenir devant la concurrence ?

ABMb : Il existe plusieurs sites marchands en ligne, mais nous avons compris que pour se développer, il faut travailler avec la poste qui a déjà des infrastructures, et elle est partout à travers le monde. Une fois qu'un produit est commandé via le site, nous pouvons le livrer partout où se trouve le client à Brazzaville, Pointe-Noire, Owando ou d'autres villes du Congo.

L'avantage est que le client est sûr que sa commande va arriver par le biais de la poste (service de distribution de paquets et colis).

LDB : Les autorités de tutelle envisagent d'ouvrir d'autres bureaux postaux à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Avez-vous des projets similaires ?

ABMb : Nous comptons surtout sur le partenariat avec la Sopéco. La direction générale a promis d' ouvrir des cybercafés partout où sont installées les agences postales.

Nous serons donc présents partout où vont être installés ces cybercafés et partout où il y a la connexion Internet. C'est un partenariat qui nous lie : la poste nous aide en installant les cybercafés et en livrant les produits commandés et de notre côté, nous recherchons de la clientèle.

Avec de nouvelles structures financières, la poste est devenue un partenaire stratégique pour nous et nous souhaitons que cette collaboration aille très loin.