Congo-Brazzaville: Vie associative - Destinée Hermella Doukaga échange avec une délégation de l'Univers des jeunes

L'objectif de cette rencontre était de solliciter l'appui de la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique pour la candidature de Noël Karl Lebondzo, un compatriote, au poste de président de la Commission de la jeunesse africaine.

Six candidats sont en lice. Un vient de retirer sa candidature. La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, s'est dit prête à accompagner l'association Univers des jeunes et le candidat Noël Karl Lebondzo en particulier.

« Il était question que nous venions voir la responsable, la patronne de la jeunesse afin qu'elle puisse apporter du soutien à cette candidature ; et pour qu'ensemble nous puissions voir dans la mesure du possible comment hisser davantage l'élitisme congolaise. Chose qui a été faite. Nous avons eu un échange fructueux et je pense que l'avenir nous en dira plus », a déclaré le président de l'Univers des jeunes, Maxence Ondongo, à l'issue de l'entretien.

Intervenant ensuite, le candidat Noël Karl Lebondjo a tenu à s'expliquer sur les raisons du choix de l'association sur sa personne. « J'ai été proposé par mes pairs, parce qu'ils reconnaissent en moi des qualités de leader. C'est pour cela que j'ai accepté de me positionner comme candidat à la présidence de la Commission africaine de la jeunesse. En effet, je suis très confiant. J'espère qu'avec la bénédiction du Seigneur, je vais remporter cette élection ».

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique s'est également entretenue avec les jeunes de l'association Regroupement des chefs de classes, des élèves et étudiants du Congo (RCEEC) notamment pour les ambitions de cette structure qui vient de naître.

Le RCEEC veut régler en tant que regroupement des chefs de classes, les problèmes des élèves et étudiants du Congo, et la violence dans les établissements scolaires de la place est l'une de ses préoccupations majeures. « Notre organisation fera bientôt des descentes dans les établissements scolaires de la place. Nous irons rencontrer les chefs de classes. Ce sont eux qui défendent leurs collègues. Avec eux nous mettrons en place une commission intitulée « Police universitaire ou scolaire » qui aura comme rôle de veiller aux situations qui surgissent dans les établissements », a déclaré en substance le président du RCEEC, Gédéon Dupouvoir Otélé. Et d'ajouter : « Nous allons nous y donner totalement. Nous espérons trouver des solutions à cette violence. La ministre nous a rassurés, disant que sa porte est grandement ouverte, et qu'elle sera avec nous quand nous aurons besoin d'elle ».