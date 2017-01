Congo-Brazzaville: Haut Katanga - Justicia ASBL plaide pour la sécurisation des opérations électorales

L'ONG a déploré que la sécurisation des agents et matériels électoraux a occasionné des blessures par balle d'un agent électoral dans cette province.

Dans un communiqué du 18 janvier 2016, Justicia ASBL, une organisation de promotion et de protection des droits de l'Homme, du droit humanitaire et de développement, basée à Lubumbashi, s'est dite plus que préoccupée par le énième cas d'insécurité lié au monnayage d'accès au centre d'enrôlement ainsi que l'absence des mesures concrètes pour mettre un terme aux cas d'insécurité qui surviennent dans les centres d'enrôlement des électeurs.

Cette ONG a, en effet, noté que le même 18 janvier, aux alentours de 11 heures, un policier commis à la sécurité des agents et matériels électoraux s'est permis de tirer à bout portant sur un agent de saisi au centre d'enrôlement installé dans l'enceinte de l'institut Nyota ya Congo, au quartier Katuba 1er de la commune Katuba, simplement pour le fait de la victime d'avoir opposé son refus au monnayage pour accéder au centre d'enrôlement. « Mr Shindaka a reçu une balle dans la gorge et il a été conduit au centre de santé Manne cachée qui lui a administré les premiers soins, pour être acheminé à l'hôpital du Cinquantenaire où il est présentement interné », a précisé cette organisation qui a noté qu'ayant pensé que la victime a succombé de cet acte, les habitants de ce quartier ont saccagé ce centre d'enrôlement et incendié le bureau du directeur de l'école où était logé ledit centre d'enrôlement.

Une fréquence accrue des incidents

Pour Justicia ASBL, des incidents de sécurité impliquant les éléments de la police nationale congolaise commis à la surveillance et sécurisation des bureaux de votes deviennent très fréquents. L'ONG a rappelé qu'en date du 5 janvier, un policier avait tiré à bout portant sur une personne de 22 ans révolus qui était venue se faire enrôler au centre d'enrôlement « Jiwe 1 Saint-Pierre » se trouvant dans l'enceinte de la paroisse Saint-Martin de la commune Katuba. Alors qu'à la même date, dans la commune Kenya, au centre d'enrôlement situé dans l'enceinte de l'Institut Kamweneja, un autre policier s'était servi de son arme pour tirer sur un jeune garçon qui a été hospitalisé à l'hôpital du Cinquantenaire.

L'ONG a dit regretter que malgré ces incidents de sécurité, les autorités de la police n'aient pris aucune disposition pour améliorer la sécurisation des opérations d'enrôlement des électeurs. Elle a, par contre, déploré que ces cas ont tendance à se généraliser dans tous les centres.

C'est donc pour freiner ces allures que prennent ces incidents que Justicia ASBL a recommandé au gouvernement congolais de rendre disponible et d'améliorer le traitement des policiers commis à la sécurisation des agents et matériels électoraux. À l'antenne de la centrale électorale du Haut Katanga, cette ONG a demandé de s'assurer de la qualité des policiers qui sont déployés dans les différents sites pour un bon accomplissement de leurs missions, alors que la justice militaire est exhortée à faire poursuivre par voie de flagrance tous les policiers impliqués dans des actes de monnayage d'accès à l'enrôlement.

L'ONG attend, par ailleurs, de la société civile de contribuer à l'éducation civique et électorale de la population pour ne pas se livrer à des scènes de pillage en cas de revendication et de faciliter la formation spécifique des policiers commis à la sécurisation des centres d'enrôlement qui, dans les jours à venir, se transformeront en bureau de vote. À la population, Justicia ASBL a demandé de dénoncer tous les cas de monnayage d'accès au bureau d'enrôlement par les policiers et de s'abstenir des actes de pillage des bureaux d'enrôlement en cas d'incident.