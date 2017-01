Congo-Brazzaville: L'hôpital général de Loandjili doté d'une unité d'ophtalmologie

Au Congo-Brazzaville le député et ancien candidat à la présidentielle André Okombi… Plus »

Notons que le matériel opératoire et celui de l'unité d'ophtalmogie reçus par l'hôpital général de Loandjili lors de la campagne d'opération de cataracte ont été renforcés par un autre don de matériel et équipements médicaux remis le 13 janvier par une délégation chinoise dans le cadre de leur 5e mission technique.

Le matériel de l'unité d'ophtalmologie va contribuer à l'amélioration de la qualité des soins ophtalmologiques de l'hôpital. Celle-ci est déjà opérationnelle depuis un certain temps, a informé le Dr Eudes Itoua, son directeur des affaires médicales. Elle dispose, entre autres, du matériel permettant de faire toutes sortes d'examens ophtalmologiques donc de diagnostiquer différentes pathologies de l'œil, de déterminer les degrés des lunettes des malades, d'examiner l'œil de l'extérieur à l'intérieur et d'assurer le suivi post-opératoire. «Nous avons par exemple un tonomètre R+C qui est un appareil qui permet de prendre la tension de l'œil dans le diagnostic d'une maladie qu'on appelle le glaucome de l'œil», a informé le Dr Bienvenu Mbouili, chef de service ophtalmologie.

Ce matériel de pointe est le fruit de la coopération entre le Congo et la chine, un don reçu par l'hôpital général de Loandjili lors de la campagne d'opération de cataracte réalisée en septembre dernier par une équipe chinoise de l'hôpital de Tianjin en Chine. Ladite campagne est une activité du projet d'aide médicale chinoise intitulé "Voyage de clarté pour des soins chirurgicaux de la cataracte" qui a permis d'opérer 274 personnes et de former le personnel du service ophtalmologie sur l'utilisation et l'entretien du matériel opératoire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.