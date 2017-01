Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite Ligue 1 - Saint Michel de Ouénzé et FC Kondzo ouvriront le bal samedi

Le coup d'envoi du premier match de la compétition, qui opposera les deux formations de Brazzaville, sera le 21 janvier au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Après la confrontation SMO-FC Kondzo, Diables noirs sera face à Tongo FC. La première journée se poursuivra le 22 janvier dans la capitale. La Jeunesse sportive de Poto-poto (JSP) en découdra avec Étoile du Congo avant que Cara et la Jeunesse Sportive de Talangaï (JST) ne s'expliquent. Le même 22 janvier à Pointe-Noire, FC Nathaly's qui vient de faire sa montée en division d'élite recevra La Mancha. Le deuxième match dans la ville océane opposera AS Cheminots à Patronage. À Diolisie, Les Jeunes Fauves vont se mesurer à AS Kimbonguela (ASK) et AC Léopards sera face à Nico nicoyé. Interclub fera le déplacement d'Owando pour affronter AS Othoho de la localité. Cette dernière découvre l'élite comme FC Nathaly's.

2e journée...

Après deux jours de pause, les joueurs remettront leurs crampons le mercredi 25 janvier. À Massamba-Débat, SMO et Étoile du Congo seront aux prises. Ensuite, Diables noirs et JST en découdront tandis que Les Jeunes fauves feront le déplacement de Pointe-Noire où ils seront reçus par FC Nathaly's. Un match qui précédera la confrontation La Mancha-Nico nicoyé. Tongo FC, quant à lui, sera reçu à Owando par AS Othoho et Patronage ira à Dolisie pour affronter les Fauves du Niari. Le jeudi 26, Inter club sera reçu par JSP et FC Kondzo par Cara. À Pointe-Noire, AS Kimboguela rencontrera l'AS cheminots.