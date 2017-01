Congo-Brazzaville: La lutte contre le paludisme financée dans la province de la Tshopo

La malaria constitue non seulement un problème de santé publique mais aussi un facteur de pauvreté au regard du coût qu'exige la prise en charge médicale de cette maladie qui affecte plus les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

La lutte contre ce fléau implique la mobilisation des moyens. L'appui des partenaires aux efforts du gouvernement est plus que souhaité. C'est dans ce cadre que la province de la Tshopo issue du démembrement de la province orientale bénéficiera d'un financement de l'ordre de trois cent quatre-vingt-sept millions de dollars américains pour soutenir la lutte contre le paludisme dans ce coin du pays.

Selon le directeur national du Programme de lutte contre le paludisme, le Dr Jon's Likwela qui a effectué une mission dans cette province, ces fonds seront destinés à couvrir les activités de lutte contre le paludisme dans cette province durant une période de deux ans soit de 2018 à 2020.

Ce montant, fait-il savoir, fait partie de cinq cent vingt deux milliards de dollars américains alloués à la province de la Tshopo pour la lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et le paludisme dans la période allant de 2018 à 2020. Ce financement apportera un plus dans la lutte contre le paludisme dans cette province. Il sera possible grâce à ce financement de changer la tendance de cette maladie sur le terrain et, par conséquent, baisser le taux de prévalence due à cette maladie transmise par l'anophèle.

En dépit de la forte prévalence de cette maladie, il existe des moyens efficaces pour prévenir le paludisme parmi lesquels l'usage de la moustiquaire imprégnée d'insecticide, la pulvérisation intra et péri domiciliaire et le traitement préventif de la femme enceinte.