Congo-Brazzaville: Parlement - Les députés lèvent l'immunité parlementaire d'André Okombi Salissa

Rappelons qu'André Okombi Salissa a été membre du gouvernement pendant près de quinze ans. Il a commencé à prendre de la distance vis-à-vis du pouvoir et du Parti congolais du travail depuis 2014 quand éclate le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 pour lequel il s'était rangé dans le camp des partisans du « non ». André Okombi Salissa a été cofondateur de l'Initiative pour la démocratie au Congo. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2016, il vivait depuis près de huit mois dans la clandestinité jusqu'au 10 janvier dernier, jour de son interpellation par la police judiciaire.

Donnant des réponses aux questions de Pascal Tsaty Mabiala, le ministre de la Justice et des droits humains, Pierre Mabiala a indiqué que l'interpellation d'un député par les services de la police judiciaire est autorisée par les lois et règlements régissant le Congo. C'est pour cette raison, a-t-ii déclaré, que la justice vous demande de lever son immunité pour lui permettre de se défendre contre les faits qui lui sont reprochés.

De leur côté, les députés Jean Jaurès Ondelé, Accel Arnaud Ndinga Makanda et Henri Zoniaba ont souhaité que la lumière soit faite sur les accusations graves portées contre leur collègue. C'est pour cette raison qu'ils ont invité les députés à voter pour la levée de son immunité parlementaire afin de lui donner la chance de se défendre et de se justifier sur les faits qui lui sont reprochés.

Il a appelé, en outre, les élus du peuple à promouvoir la solidarité parlementaire pour se prononcer contre la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue. Pascal Tsaty Mabiala s'est référé sur les cas de solidarité parlementaire manifestée par les parlementaires en 1993 et 1994 lorsqu'il s'agissait de lever l'immunité parlementaire des députés Jean Martin Mbemba et Justin Lekoundzou.

cet acte donne la possibilité à la justice d'ouvrir des poursuites judiciaires contre André Okombi Salissa interpellé le 10 janvier dernier, au motif d'atteinte à la surêté intérieure de l'Etat et de détention illégale d'armes et munitions de guerre.

