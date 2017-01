Congo-Brazzaville: Musique - Liz Babindamana, une étoile montante

Au Congo-Brazzaville le député et ancien candidat à la présidentielle André Okombi… Plus »

Liz Babindamana est aussi danseuse percussionniste. La talentueuse a commencé à chanter depuis l'âge de 6 ans. Elle est née au Congo-Brazzaville d'un père chanteur-pianiste-bassiste-arrangeur, Alphonse Babindamana et d'une mère chanteuse, encadrée par son père. L'artiste explore tour à tour la guitare et la basse jusqu'à ses cordes vocales. Prêtant sa voix aux répertoires des grandes chanteuses de jazz.

Dans « Tiâyala » qui veut dire « personne futée », Liz Babindamana rend hommage à la musique africaine à sa façon. L'artiste aborde dans son album les thèmes d'actualité notamment, l'immigration, la valeur de l'eau, l'éducation ; le réveil d'esprit et l'espoir de vivre. On y trouve des chansons comme : Ahnge ; kumu na Peya ; mutsimani, mweme, ta dioka, bual na beto, kelo.

L'opus Tiâyala compte douze titres chantés en français, lingala et lari. Ces chansons, jouées avec un rythme éducatif avec des sons raffinés, un mélange de rumba, de Bilombo, de wala, de mélodies, sont riches aux couleurs locales et africaines, teintées intelligemment de couleurs occidentales. L'artiste est accompagnée par le guitariste Press Mayindou et Murphy Boueso, auteur compositeur.

