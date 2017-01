Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le cri d'alarme des étudiants et stagiaires congolais de Russie

En séjour au pays en vue de promouvoir l'Association des étudiants et stagiaires congolais en fédération de Russie (AESCFR), le nouveau président élu, Lionel Ray Bindikou, a, au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, lancé un cri d'alarme aux autorités congolaises afin de leur venir en aide

Muni des documents de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 l'ayant placé à la tête de l'AESCFR, Lionel Ray Bindikou a présenté ce qu'il appelle les diverses et légitimes questions qui préoccupent l'ensemble des étudiants congolais en Russie. Selon l'un de ces documents, depuis près d'une décennie, on assiste à une détérioration graduelle des conditions socio-académiques. Ce qui est due à l'insuffisance ou au manque du complément de bourse accordé aux étudiants par l'Etat congolais et à l'inflation galopante que connaît particulièrement la fédération de Russie. « Nous lançons un cri d'alarme à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays afin qu'elles nous viennent en aide et nous permettent ainsi d'accomplir notre devoir de recherche du savoir dans les conditions les plus dignes », sollicitent ces étudiants.

En effet, ils demandent la revalorisation du complément de bourse et son octroi à tous les étudiants congolais en fédération de Russie sans aucune discrimination. L'AESCFR demande également le paiement de la bourse dans les délais, car le retard avec lequel elle est payée cause préjudice, surtout lorsqu'il faut s'acquitter des frais de l'assurance maladie, foyer, transport et autres. Elle plaide aussi en faveur de l'octroi d'un billet d'avion aller-retour aux étudiants, au moins une fois pendant le cycle universitaire pour faire des stages au Congo. C'est ainsi qu'elle suggère, entre autres, le paiement de deux billets d'avion durant tout le cycle de 6 ans pour les étudiants en doctorat, un durant tout le cycle de quatre ans (Licence 1) et un autre billet durant tout le cycle de deux ans (Licence 2).

L'AESCFR recommande, par ailleurs, aux autorités de faciliter l'obtention des stages au pays et l'octroi des billets de rapatriement pour les étudiants finalistes avant le mois de juin de chaque année, puisque la durée du visa de séjour inscrit dans le passeport des étudiants est différente. « Ce problème non négligeable ternit l'image de l'Etat congolais auprès des autorités russes et c'est une honte pour nous, étudiants, parce que depuis plus de 5 ans, les billets de rapatriement n'arrivent plus ou arrivent lorsque les visas ont expiré. Dans ce dernier cas, les étudiants sont condamnés au paiement d'une amende, puis sont refoulés avec interdiction de remettre les pieds sur le sol russe pendant une durée de cinq ans », ont-ils mentionné.

Dans la feuille de route de l'année en cours, l'AESCFR a retenu, entre autres priorités, de favoriser sa visibilité auprès du grand public ; organiser de grandes retrouvailles de la Journée du 8 mars et celle du 15 août dans les différentes villes où se trouvent les étudiants et stagiaires congolais en fédération de Russie.

Créée en 2012, l'AESCFR s'est fixée comme objectifs : œuvrer pour l'unité, la discipline, le travail et la réussite des étudiants congolais en fédération de Russie ; renforcer le contact avec les autorités administratives de l'ambassade de la République du Congo en Russie. Elle vise, enfin, à créer et développer les relations avec l'administration russe, les organisations sœurs d'autres pays existant en Russie et les organisations estudiantines nationales, ainsi que renforcer la solidarité et promouvoir l'entraide entre étudiants.

« Nos problèmes sont par exemple la délivrance des passeports Cemac. Les étudiants n'ont pas assez de moyens pour se rendre au pays. Nous aimerons que les passeports soient délivrés au niveau de l'ambassade du Congo en Russie », a expliqué Lionel Ray Bindikou, saluant la franche collaboration existant avec la représentation congolaise en Russie.