Congo-Brazzaville: Disparition - Prud MG s'en est allé

Journaliste et animateur d'émissions Prud Bassam, plus connu sous le nom de Prud MG, est décédé brutalement le 18 janvier à Pointe-Noire. Sa mort plonge à nouveau la presse congolaise en général et la presse ponténégrine en particulier dans la consternation.

Quand la Radio Océan, première radio privée de la capitale économique, commence effectivement ses émissions en 2000, la ville portuaire ne jure que par cette radio qui égaye les auditeurs par sa musique, ses animations tournées vers la jeunesse mais aussi par ses émissions culturelles de qualité.

Prud MG fait partie de la crème de cette radio dont l'audimat ne faisait qu'augmenter chaque jour qui passait. Aux côtés de Roger Tello, Privat Tiburce, Amour Dariah, Charlotte Malenguet, Sylvie T, Lauryathe Cephyse Bikouta, Eddy Mikolo, Antony Mouyoungui, etc. Prud MG se distingue par ses innovations à l'antenne et par l'originalité de ses animations. C'était l'âge d'or de la Radio Océan avec des émissions, comme "Écoutez et Réagissez", "Salade dominicale".

Plus tard, c'est la chaîne de télévision et de radio DVS+ qui accueille Prud MG qui anime l'émission Vérité en Plus et intervient aussi de temps à autre dans certaines animations.

Toujours disponible, ouvert et altruiste, Prud MG a forgé la carrière de nombreux journalistes et animateurs de radio à Pointe-Noire avant qu'il ne se consacre depuis quelque temps à ses activités professionnelles, sans pourtant couper le cordon ombilical. À 44 ans, il vient de tirer sa révérence en plongeant toute la presse dans l'émoi et la compassion. Prud MG laisse une veuve et trois enfants. Adieu Prud MG, que la terre te soit légère.