Congo-Brazzaville: Sopéco - Léon Juste Ibombo annonce la tenue des Journées nationales de réflexion en mars prochain

« Le service du courriel existe toujours, il est fonctionnel à la Poste. C'est peut-être notre faute, nous n'avons pas assez vulgarisé ce moyen. C'est pour cette raison que nous allons organiser au mois de mars des Journées nationales de la Poste. Ces assises nous permettront de réfléchir et d'élaborer un plan d'action à court terme en vue de vulgariser davantage nos produits et nos partenariats », a déclaré le ministre quelques instants après une visite guidée des agences de Poto-Poto et centre-ville.

Visitant quelques installations postales de Brazzaville le 18 janvier dernier, le ministre des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a mis sous les projecteurs ce secteur en difficulté, et a invité la population à s'approprier les nouveaux produits de la poste congolaise.

